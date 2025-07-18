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花蓮罷團檢舉反罷旗幟違規設置 藍營指惡意操作

中央社／ 花蓮縣18日電
花蓮縣前縣長、現任立法委員傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣前縣長、現任立法委員傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

公民團體今天到花蓮縣選舉委員會檢舉，遭提罷免的中國國民黨籍立法委員傅崐萁與團隊違規設宣傳旗幟，造成用路人行車安全疑慮；花蓮藍營說，比照歷屆選舉放置，不該惡意操作。

罷免傅崐萁（花蓮選舉區選出）案領銜人李美玲接受媒體聯訪表示，與多個在地罷免推動團體一起檢舉傅崐萁及團隊違反公職人員選舉罷免法、花蓮縣選舉競選及罷免廣告物使用管理規則。

李美玲說，公民團體不像國民黨有這麼多資源，可讓宣傳旗幟到處違規飄揚。國民黨忽略道路安全及合法性有滿街證據，卻指控罷團造謠，不願承認錯誤。

台灣東社長吳建銘表示，依規定「懸掛旗幟應高逾地面2公尺以上」，但壽豐鄉、吉安鄉都低於1公尺，騎士可能被旗面打到，颳風下雨或夜間視線不良也易造成危險，曾好意提醒卻不改，對國民黨的蠻橫只好由公權力執行，確保花蓮人安全。

國民黨花蓮縣黨部告訴媒體，歷屆選舉都有宣傳旗幟，不明白為何被惡意操作。

花蓮選委會接受媒體聯訪表示，有接到零星電話檢舉，已送監察小組，會盡速分案調查，將到場鑑定，通知違規人立即改善，如果經勸導不改善，可依選罷法開罰每件新台幣10萬元以上100萬以下。

罷免 傅崐萁

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