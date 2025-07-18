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抹紅牌？罷團批親共 李彥秀反控賴清德搞鬥爭、獨裁

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立委李彥秀（前）上午出席罷免案公辦電視說明會，她強調希望利用今天的機會向社會大眾說明她在立法院努力的議題。記者葉信菉／攝影
台北市立委李彥秀（前）上午出席罷免案公辦電視說明會，她強調希望利用今天的機會向社會大眾說明她在立法院努力的議題。記者葉信菉／攝影

公辦電視罷免說明會今登場，罷免國民黨立委李彥秀領銜人鍾春德今拿「下架親共立委」看板發言，批跟中共高層關係密切；李彥秀回擊，賴清德上任後，民進黨「不務正事，每天只搞政治惡鬥」，台灣民主自由受到前所未有的專制獨裁挑戰。

鍾春德指出，大罷免是全民反共唯一生路，李彥秀擔任立委不當民意的代言人，反而成為「政黨的工具人」，推動親中賣台的法案，包含支持修正「兩岸人民關係條例」、支持離島建設條例、設中國專屬自貿區、大幅刪減國防預算等，甚至夫家與中共高層關係密切。

鍾春德說，中國現正面臨房地產崩潰、大量失業，導致其對外擴張野心，台灣必須掃除紅色勢力，藍營支持者也應支持「大罷免」將親共賣台的政客從國民黨趕出去，找出反共護台人才，更呼籲李彥秀地方家境雄厚，「還要賺取賣台的錢？」呼籲大家在7月26日投票，透過罷免拿回「錯誤的信任」。

李彥秀說，在野黨監督荷包、監督執政黨，是民主國家代議士政治核心價值，但賴政府上任兩年來無論是搞鬥爭或政治惡化，都讓台灣的民主自由受到前所未有的專制獨裁挑戰，民進黨「不務正事，每天只搞政治惡鬥」，未能關注民眾的痛苦，真正的台灣價值應是「勤奮、努力、包容多元，尊重彼此差異性」，呼籲民眾站出來投下不同意罷免。

李彥秀提及，國民黨推動「還錢於民」的普發現金政策，是利用超徵的稅收，來發放每人1萬元的現金，非編列預算，包含蔡英文、馬英九政府過去也曾實施類似的政策，且數據顯示，過去發放消費券或振興券的，這能刺激經濟成長0.3%至0.5%，預期普發現金也能達到刺激經濟成長的效果，並認為這不僅是人民的「小確幸」，更能照顧弱勢民眾。

李彥秀表示，她從政的初衷非常簡單「照顧人民的需求，人民的大事小事就是我的事情」，每天都提醒自己要用心傾聽民意，在2020年選舉弱敗後也將其視為養分，不管是在警消、軍人、勞工、長輩、醫療、社福、教育等問題都十分關心，包含內湖交通完成東環段發包、汐止民生線簽約，並透過協調縮短內湖通勤時間15分鐘以上，目標是減少交通黑暗期。

賴清德 罷免 李彥秀

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