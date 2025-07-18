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掛「黨徽」台中宣傳車喊同意罷免？藍營斥魚目混珠

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北屯區街頭近日出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會，台中市議會國民黨團今舉辦記者會，呼籲民眾若看到類似車輛布條要立即錄影、錄音並報案。記者余采瀅／攝影
台中市北屯區街頭近日出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會，台中市議會國民黨團今舉辦記者會，呼籲民眾若看到類似車輛布條要立即錄影、錄音並報案。記者余采瀅／攝影

台中市北屯區街頭近日出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會。黨部主委顏文正、副主委張書華昨赴台中地檢署提告偽造文書、違反選罷法；台中市議會國民黨團今舉辦記者會，呼籲民眾若看到類似車輛布條要立即錄影、錄音並報案。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，罷免選舉中看到不少離譜手段，近日街頭出現疑似冒用國民黨徽的廣告車輛宣傳罷免，他近日接到不少支持者反映，這些宣傳車根本就是「偽藍軍」、「偽國民黨」，是捏造的罷免奧步，手段相當下作。

議員朱元宏說，這些意圖魚目混珠的車輛，已觸犯選罷法104條，透過宣傳方式讓民眾誤以為國民黨同意罷免，此舉不適當，更是下作的選舉操作手段，呼籲民眾撥亂反正。

議員邱愛珊說，罷免是公民的參政權之一，不應該成為政黨清算或報復的工具。議員劉士州也說，這是台灣首次舉辦大罷免，罷團有許多創意，但近來看到他們的行為已經走火入魔，呼籲罷團應尊重對方，小動作適可而止，不要讓民主變質。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，近日有車輛在街頭張貼「726投同意救回國民黨」的布條，使用和國民黨極為接近的黨徽，並有國民黨字眼，企圖魚目混珠，讓選民誤解投下同意，呼籲罷免選舉還是要遵守法令。

國民黨台中市黨部副主委張書華強調，國民黨對罷免只有「不同意」，且罷免相關訊息一定由黨部或黨團發布，呼籲民眾小心別受騙，也請支持者相互提醒要投「不同意」。

罷免

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