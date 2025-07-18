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台中違建掛反罷看板 綠前議員批盧秀燕帶頭違法

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市南屯區向上路與環中路口有棟四樓建物，昨掛上台中市長盧秀燕與藍委廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，前台中市議員張耀中批評，該處是違章建築，盧市長在違建上掛看板，根本是帶頭違法。圖／張耀中提供
台中市南屯區向上路與環中路口有棟四樓建物，昨掛上台中市長盧秀燕與藍委廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，前台中市議員張耀中批評，該處是違章建築，盧市長在違建上掛看板，根本是帶頭違法。圖／張耀中提供

台中市南屯區向上路與環中路口有棟四樓建物，昨掛上台中市長盧秀燕與藍委廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，訴求反罷免。台中市前議員張耀中批評，該處是違章建築，盧市長在違建上掛上大型違規看板，根本是帶頭違法，要求市府立即拆除。都發局長李正偉表示，將依規定要求行為人於投票後7日內清除。

盧秀燕與廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，懸掛在南屯區向上路與環中路交叉路口的三角窗，這棟建物座落南屯區新生段866、934、935地號上，張耀中透過都發局「建築物地籍套繪圖查詢平台」查詢，發現地號上沒有任何建照，證明建築是違建。

張耀中表示，他已經多次具名向市府舉報這棟違章建築與上面的違章廣告，但市府就是不拆，拜託朋友檢舉，市府仍沒有作為，未料昨天竟發現掛上盧秀燕與廖偉翔「怒火中燒」的違章廣告，「盧市長在違建掛上違章看板，是向市民宣示違章可以蓋、違章也可以不拆嗎？」

李正偉表示，已派員現場勘查，將依「台中市選舉競選或罷免違規設置招牌廣告及樹立廣告機關權責劃分」辦理方式執行，要求候選人或行為人於投票後7日內自行清除。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，看板地點是熱心民眾提供，表達反對罷免意見，由黨部製作看板懸掛，黨部不知道該處涉及違建，會再了解，如果屬實會依照罷免設置招牌廣告規定拆除。

違建 罷免 盧秀燕 廖偉翔

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