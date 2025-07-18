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投票日前夕4輛遊覽車「剛好回花蓮」免費載 藍營批賄選籲檢調查辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
有網友在臉書貼文，投票日前一晚有4台遊覽車剛好回花蓮，160個座位歡迎搭便車，藍營質疑已涉賄選。記者王燕華／攝影
有網友在臉書貼文，投票日前一晚有4台遊覽車剛好回花蓮，160個座位歡迎搭便車，藍營質疑已涉賄選。記者王燕華／攝影

近日社群網路有民眾發文指投票日前一天晚上「剛好」有4台遊覽車花蓮，歡迎免費搭便車。藍營表示，查看發文者臉書都是支持罷免，雖稱「不收車資、不談政治」，實際上已涉涉期約賄選，呼籲檢調查辦；檢方表示有任何情資都會查。

網友在臉書分享，下周五（25日）晚間剛好四輛遊覽空車去花蓮，有160個空位，不收車資、不談政治，純粹順路一起回家，邀約若剛好也是那個方向，可於25日晚間7時30分至8時，在松山火車站西門對面廣場搭車，不用報名先到先上，最晚8時全部發車，直達花蓮火車站。貼文一出超過1500次分享。

「假順路、真買票」國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志批評，這4輛「剛好」的遊覽車活動訊息，不只在臉書，在IG、Threads等多個平台上，由大量內容相同的貼文同步出現，甚至連發車地點與路線、回程時間完全一致，形成明顯的系統性網路宣傳與動員操作。

黨團表示，遊覽車免費載活動宣稱「不談政治」，但點開貼文帳號，多為長期經營罷免傅崐萁的政治社群，發文者長期轉貼罷團文宣、宣傳反罷免，投票日前揪眾搭便車返鄉，根本就是「司馬昭之心」，意圖影響返鄉投票意向，遠遠超過「單純順路」的合理範圍，質疑是民進黨側翼公然挑戰選罷法，已涉期約賄選。

黨團質疑，一輛遊覽車從台北到花蓮至少好幾萬元，是由誰出資租用？又為何選在罷免投票日前夕集中發車直送花蓮，是否有候車編組、名冊控票等動員行為，包裝成便民，實際上是買票，呼籲花蓮地檢署主動偵辦金流來源與組織關聯，釐清是否違反選罷法。

花蓮地檢署回應，只要有相關情資都會查。

有網友在臉書貼文，投票日前一晚有4台遊覽車剛好回花蓮，160個座位歡迎搭便車，藍營質疑已涉賄選。圖／民眾提供
有網友在臉書貼文，投票日前一晚有4台遊覽車剛好回花蓮，160個座位歡迎搭便車，藍營質疑已涉賄選。圖／民眾提供

遊覽車 賄選 花蓮 罷免

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