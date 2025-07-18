快訊

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

領銜人批凍結國防預算、不讓買武器 王鴻薇反駁：要五毛給一塊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委王鴻薇出席罷免說明會。圖／取自公辦電視罷免說明會直播畫面
立委王鴻薇出席罷免說明會。圖／取自公辦電視罷免說明會直播畫面

中央選舉委員會公辦電視罷免說明會，北市5場今天登場。首場是立委王鴻薇，罷免領銜人陳柏宏批評王鴻薇在立院凍結國防預算，不讓買武器；王鴻薇反擊，刪除是獵鶚專案預算，因為美方報價55億元，國防部編115億「人家要5毛，我們預算給1塊」。

由於陳柏宏曾於國防安全研究院任職，針對王鴻薇指國民黨幫軍人加薪，就是強化國防，他反問，凍結他們的預算，不讓他們買武器，難道是把軍人的生命當作一回事嗎？

另外，陳柏宏也說，王鴻薇指公民團體對她扣紅帽子「但有任何人逼迫你去和中共的統戰官員握手言歡？」還有共諜案，陳柏宏還拿出一張圖卡，王鴻薇辦公室前助理林岳龍，現在是共諜案的嫌疑人。

王鴻薇反駁，今年國防預算出現了歷史上的新高，增加了將近400億多，其中刪除最大一筆預算是獵鶚專案，領銜人是國防的專業，但有認真做功課？國防部編列115億元，但是這筆獵鶚專案是跟美國採購，美方的報價是55億元，「人家要5毛我們預算給1塊」，後來是跨黨派的委員都認為應該予以部分刪除，刪了45億。

另外，去年的4月國民黨團派代表到大陸訪問，全程有大批的媒體採訪，這叫做哪門子的密談，且談什麼大家都知道，就是擔心大陸觀光客不來了，以她為所屬的中山區，是全台灣觀光業最密集的一個行政區，當然要為選區的觀光產業發聲，所以當時是希望大陸不要再禁止觀光團到台灣來觀光。

至於涉及共諜案的林岳龍，王鴻薇指出，前陣子轟動的共諜案，竟然是在總統府、國安會、外交部，但現在吳釗燮從來沒有露臉談過一次，沒有公開說明，林岳龍的案子，自己已經說的清清楚楚，而且告訴已告訴檢調她完全配合「但是吳釗燮躲起來了」，罷團怎不去質疑呢？

立委王鴻薇罷免領銜人陳柏宏。圖／取自公辦電視罷免說明會直播畫面
立委王鴻薇罷免領銜人陳柏宏。圖／取自公辦電視罷免說明會直播畫面

罷免 王鴻薇 國防預算

延伸閱讀

影／讚蔣萬安更有總統高度 王鴻薇呼籲團結

批卓揆拒普發現金 王鴻薇籲用更大民主表達不同意

卓榮泰公然拒絕普發一萬元 王鴻薇：對民意宣戰

民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

相關新聞

不去東非了！趙少康：726留在台灣反惡罷 肯亞長頸鹿勸我趕快宣布

726罷免投票在即，中廣董事長趙少康卻傳將前往東非旅遊，因此726恐難投下不同意罷免，力保其選區的國民黨立委羅智強。也因...

台中違建掛反罷看板 綠前議員批盧秀燕帶頭違法

台中市南屯區向上路與環中路口有棟四樓建物，昨掛上台中市長盧秀燕與藍委廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，訴求反罷免。台中市前議...

掛「黨徽」台中宣傳車喊同意罷免？藍營斥魚目混珠

台中市北屯區街頭近日出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會。黨部主委顏文正、副...

投票日前夕4輛遊覽車「剛好回花蓮」免費載 藍營批賄選籲檢調查辦

近日社群網路有民眾發文指投票日前一天晚上「剛好」有4台遊覽車回花蓮，歡迎免費搭便車。藍營表示，查看發文者臉書都是支持罷免...

領銜人批凍結國防預算、不讓買武器 王鴻薇反駁：要五毛給一塊

中央選舉委員會公辦電視罷免說明會，北市5場今天登場。首場是立委王鴻薇，罷免領銜人陳柏宏批評王鴻薇在立院凍結國防預算，不讓...

影／藍委控有房東補助500元返鄉投票 質疑涉期約賄選

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今天舉行記者會，羅廷瑋表示，他接獲民眾投訴，有間掛著「同意罷免」布條的地政事務所傳訊息給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。