領銜人批凍結國防預算、不讓買武器 王鴻薇反駁：要五毛給一塊
中央選舉委員會公辦電視罷免說明會，北市5場今天登場。首場是立委王鴻薇，罷免領銜人陳柏宏批評王鴻薇在立院凍結國防預算，不讓買武器；王鴻薇反擊，刪除是獵鶚專案預算，因為美方報價55億元，國防部編115億「人家要5毛，我們預算給1塊」。
由於陳柏宏曾於國防安全研究院任職，針對王鴻薇指國民黨幫軍人加薪，就是強化國防，他反問，凍結他們的預算，不讓他們買武器，難道是把軍人的生命當作一回事嗎？
另外，陳柏宏也說，王鴻薇指公民團體對她扣紅帽子「但有任何人逼迫你去和中共的統戰官員握手言歡？」還有共諜案，陳柏宏還拿出一張圖卡，王鴻薇辦公室前助理林岳龍，現在是共諜案的嫌疑人。
王鴻薇反駁，今年國防預算出現了歷史上的新高，增加了將近400億多，其中刪除最大一筆預算是獵鶚專案，領銜人是國防的專業，但有認真做功課？國防部編列115億元，但是這筆獵鶚專案是跟美國採購，美方的報價是55億元，「人家要5毛我們預算給1塊」，後來是跨黨派的委員都認為應該予以部分刪除，刪了45億。
另外，去年的4月國民黨團派代表到大陸訪問，全程有大批的媒體採訪，這叫做哪門子的密談，且談什麼大家都知道，就是擔心大陸觀光客不來了，以她為所屬的中山區，是全台灣觀光業最密集的一個行政區，當然要為選區的觀光產業發聲，所以當時是希望大陸不要再禁止觀光團到台灣來觀光。
至於涉及共諜案的林岳龍，王鴻薇指出，前陣子轟動的共諜案，竟然是在總統府、國安會、外交部，但現在吳釗燮從來沒有露臉談過一次，沒有公開說明，林岳龍的案子，自己已經說的清清楚楚，而且告訴已告訴檢調她完全配合「但是吳釗燮躲起來了」，罷團怎不去質疑呢？
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