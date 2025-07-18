影／藍委控有房東補助500元返鄉投票 質疑涉期約賄選

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今天舉行記者會，羅廷瑋表示，他接獲民眾投訴，有間掛著「同意罷免」布條的地政事務所傳訊息給房客，726返鄉投票請向房東申請500元交通補助；該房客已與羅一同報案，並提供每月匯款租金、對話紀錄等證據。

羅廷瑋指出，該案發生於他的選區，但受害房客多來自全國各地，報案人就是外縣市選民。他說，某天凌晨1點54分，房東突然傳送2張圖片給房客，為自家店面懸掛的標語照片，寫著「726同意罷免投票」，並寫下「凡7/26返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」。羅廷瑋強調，這不是群組訊息，也不是假帳號，而是與每月租金、水電匯款一致的正式聯絡管道，並質疑這樣的補助是否構成利誘？對話紀錄清楚明確，這是結構性、有計畫的賄選行為。

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