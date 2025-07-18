青島東路將舉辦「護國保台晚會」 北市警公布交管圖

支持大罷免的反共護國志工聯盟舉辦「護國大遶境」，4日起從花蓮出發，19日將抵達終點台北市青島東路，為了高昂士氣，19日晚間將舉辦「護國保台晚會」，更邀請董事長樂團、大支、楊大正等人演出。轄區警方今天公布交管圖，呼籲民眾配合員警指揮與及早改道。

中正一警方表示，明晚青島東路、濟南路一段將舉辦「護國保台晚會」，為了維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，19日0時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道及濟南路一段（中山南路至林森南路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至20日4時活動撤場結束，始開放車輛通行。

警方指出，若19日17時30分起參與民眾人數變多，自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制中山南路慢（快）車道、鎮江街等路段。

警方表示，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導。 警方公布交通管制措施圖。記者翁至成／翻攝

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