快訊

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

影／綠議員指控新北秘書長要求公會參加反罷免 侯友宜：不要惡意抹黑

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，不要老是惡意抹黑、造謠。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，不要老是惡意抹黑、造謠。記者江婉儀／攝影

國民黨新北黨部將於19日，在板橋第一運動場舉辦反罷免造勢，但新北市議員李宇翔指控，新北市政府秘書長邱敬斌居然要求建築師公會派員參加活動，實在荒謬。新北市長侯友宜表示，不要老是惡意抹黑、造謠。

李宇翔今發文指出，國民黨明天將舉辦反罷免造勢，但為了塞滿近2萬人的板一運動場，竟連市府合作的專業公會下動員令，他收到建築師陳情，公會群組要大家「自願」參加19日活動，卻要求每組要派三名組員參加。

李宇翔表示，這些公會如建築師、土木技師，平時負責協助審查市民申請案，應該保持專業中立，如今卻淪為政治動員的工具，實在荒謬。更誇張的是，動員訊息竟是轉自是新北市秘書長「邱敬斌」。呼籲市長侯友宜出面說清楚，邱敬斌的動員行為，是否獲得其授權？還是他擅自行事？

侯友宜表示，不要老是惡意的抹黑、造謠，這些不實的事情，其實他真的很懶得回應這些問題，最主要的，這樣的惡意造謠，傷害的是認真努力的公務體系，他支持公務體系努力做事，讓新北市的發展會更好。

立委洪孟楷表示，下周就要投票，但抹黑造謠持續不斷，尤其看到相關議員或是罷團粉專，居然悄悄下架造謠指控的貼文，沒有任何道歉或是說明，難道是心虛嗎？他呼籲，選民的眼睛是雪亮的，沒有的事情，就不用惡意指控，7月26日要出來投下不同意罷免票，讓台灣恢復正常生活。

新北市議員李宇翔指控，新北市政府秘書長邱敬斌居然要求建築師公會派員參加活動，實在荒謬。圖／新北市議員李宇翔提供
新北市議員李宇翔指控，新北市政府秘書長邱敬斌居然要求建築師公會派員參加活動，實在荒謬。圖／新北市議員李宇翔提供

罷免 李宇翔 侯友宜

延伸閱讀

2025新北城鎮韌性演習 侯友宜：驗證應變、居安思危

侯友宜籲726站出來 痛批民進黨與人民對著幹

823砲戰英雄後代魯明哲遭罵舔共 侯友宜怒：聽不下去

新北花30億投資AI教育 侯友宜強調數位品德重要

相關新聞

不去東非了！趙少康：726留在台灣反惡罷 肯亞長頸鹿勸我趕快宣布

726罷免投票在即，中廣董事長趙少康卻傳將前往東非旅遊，因此726恐難投下不同意罷免，力保其選區的國民黨立委羅智強。也因...

台中違建掛反罷看板 綠前議員批盧秀燕帶頭違法

台中市南屯區向上路與環中路口有棟四樓建物，昨掛上台中市長盧秀燕與藍委廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，訴求反罷免。台中市前議...

掛「黨徽」台中宣傳車喊同意罷免？藍營斥魚目混珠

台中市北屯區街頭近日出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會。黨部主委顏文正、副...

投票日前夕4輛遊覽車「剛好回花蓮」免費載 藍營批賄選籲檢調查辦

近日社群網路有民眾發文指投票日前一天晚上「剛好」有4台遊覽車回花蓮，歡迎免費搭便車。藍營表示，查看發文者臉書都是支持罷免...

領銜人批凍結國防預算、不讓買武器 王鴻薇反駁：要五毛給一塊

中央選舉委員會公辦電視罷免說明會，北市5場今天登場。首場是立委王鴻薇，罷免領銜人陳柏宏批評王鴻薇在立院凍結國防預算，不讓...

影／藍委控有房東補助500元返鄉投票 質疑涉期約賄選

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今天舉行記者會，羅廷瑋表示，他接獲民眾投訴，有間掛著「同意罷免」布條的地政事務所傳訊息給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。