影／綠議員指控新北秘書長要求公會參加反罷免 侯友宜：不要惡意抹黑

國民黨新北黨部將於19日，在板橋第一運動場舉辦反罷免造勢，但新北市議員李宇翔指控，新北市政府秘書長邱敬斌居然要求建築師公會派員參加活動，實在荒謬。新北市長侯友宜表示，不要老是惡意抹黑、造謠。

李宇翔今發文指出，國民黨明天將舉辦反罷免造勢，但為了塞滿近2萬人的板一運動場，竟連市府合作的專業公會下動員令，他收到建築師陳情，公會群組要大家「自願」參加19日活動，卻要求每組要派三名組員參加。

李宇翔表示，這些公會如建築師、土木技師，平時負責協助審查市民申請案，應該保持專業中立，如今卻淪為政治動員的工具，實在荒謬。更誇張的是，動員訊息竟是轉自是新北市秘書長「邱敬斌」。呼籲市長侯友宜出面說清楚，邱敬斌的動員行為，是否獲得其授權？還是他擅自行事？

侯友宜表示，不要老是惡意的抹黑、造謠，這些不實的事情，其實他真的很懶得回應這些問題，最主要的，這樣的惡意造謠，傷害的是認真努力的公務體系，他支持公務體系努力做事，讓新北市的發展會更好。

立委洪孟楷表示，下周就要投票，但抹黑造謠持續不斷，尤其看到相關議員或是罷團粉專，居然悄悄下架造謠指控的貼文，沒有任何道歉或是說明，難道是心虛嗎？他呼籲，選民的眼睛是雪亮的，沒有的事情，就不用惡意指控，7月26日要出來投下不同意罷免票，讓台灣恢復正常生活。 新北市議員李宇翔指控，新北市政府秘書長邱敬斌居然要求建築師公會派員參加活動，實在荒謬。圖／新北市議員李宇翔提供

商品推薦