東非不去了！趙少康呼籲站出來投反罷免

成案的罷免案投票首波將於26日登場，傳出國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康投票日當天要出國東非看動物大遷徙。趙少康今天召開記者會宣布「不去了」，趙少康表示，這個行程去年就買好機票、付好訂金了，但6月21日榮星花園反罷免的造勢時，他喊出，「726不去罷免，就是在幫忙民進黨時，我就決定不去東非了」，呼籲大家726一起出來，投下不同意罷免。

趙少康表示，他出不出國是小事，他不是黨主席，也不是中常委，也不是縣市長，也沒有公職，出不出國竟然勞師動眾麻煩媒體，真的不好意思，東非坦尚尼亞跟肯亞他很多年前去過，那邊的動物是這個時候遷徙，據研判，7月底是最有機會看到的，但也不是一定有機會看到，這個行程去年就訂了，機票錢都付了，之前也研判因為7月26、27日是護理師高考，不認為政府會在這天投票，罷免投票應該會是在8月3日，因此安排8月2日回國，所以當初柯建銘說7月26日還想說怎麼可能，誰知道真的是7月26日。

趙少康說，當公布罷免時間後，就在想要不要改期，因此一開始的時候，他一直拜託大家要去投票，所以認為就算他出國，他也為選區的國民黨立委羅智強拉了很多票，但是情勢越來越緊張，他在6月21日榮星花園造勢時提到，「726不去罷免，就是在幫忙民進黨，那一刻我就決定不去東非了」，但他認為不需要跟大家講，只是這兩天看到綠媒說，「趙少康看到罷免要輸了，所以去東非避難」、「趙少康怕大罷免輸了，有人用雞蛋丟他」，「趙少康想看羅智強輸，要出來補選立委」，趙少康嘆，政治要有點人性，「726我會留在台灣，支持羅智強，投下不同意罷免」，呼籲大家726一起投下不同意罷免。 成案的罷免案投票首波將於26日登場，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康投票日原訂要去東非看動物大遷徙。趙少康今天舉行記者會宣布「不去了」。記者邱德祥／攝影

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