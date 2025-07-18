快訊

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

罷免投票倒數疑現賄選催票 藍委籲檢調速偵辦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
距離大罷免投票僅剩一周，國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件。圖／羅廷瑋辦公室
距離大罷免投票僅剩一周，國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件。圖／羅廷瑋辦公室

距離大罷免投票僅剩一周，國民黨立委羅廷瑋牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」，嚴重破壞選舉公正。

羅廷瑋強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關盡速偵辦。

羅廷瑋指出，案件發生地雖位於台中市選區，但涉案對象有外縣市亦有本地選民。根據當事人陳述，房東某日突然傳送兩張照片給房客，內容為其地政事務所外觀及懸掛標語，清楚寫有「726特定意象投票」字樣，並附註「凡7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」。

羅廷瑋強調，受害房客擔憂若拒絕配合，將影響自身租屋權益，已感受到實質壓力甚至脅迫，並痛批這種披著補助外衣的行為，是否構成利誘、已無庸置疑，這不是單一事件，而是有系統的賄選樣態，呼籲全民重視自身公民權利，選舉應要乾乾淨淨，真正落實國家未來走向由國人來決定。

律師王宥荃也說明，依據高檢署公布的賄選態樣，凡提供投票人交通工具或費用，本就屬於明確的賄選形式，即可能構成「選罷法」第99條「行求或期約賄選罪」，依法處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金，法務部也早已呼籲全民勇於檢舉，共同維護乾淨選舉風氣。

牛煦庭指出，罷免投票進入最後倒數，奧步與抹黑攻勢只會更頻繁。昨天才發生魯明哲委員文宣遭指控夾帶選舉公報，結果影片曝光後證實是特定人士擺拍，目的就是製造輿論假象，抹黑對手。

牛煦庭強調，類似操作加上現在「發補助買票」的情形，已讓選風急遽惡化，要誠懇呼籲所有鄉親勇敢站出來，遇到奇怪選舉奧步，特別是跟金錢相關的，站出來當他們的「千里眼」，只有大家願意站出來，才能避免暗黑選舉奧步。

吳宗憲批，現在不只房東補助返鄉投票，甚至有人在臉書公開貼文，聲稱有四台遊覽車「順路回花蓮」不收車資，表面包裝為免費接送，實際上已構成明確的投票行賄，連搭車者也可能涉及投票受賄罪，依法早已違反選罷法第99條，現在各地調查站不是常說缺選舉績效嗎？還不趕快查辦？不必等到投票當天才處理。呼籲調查單位應立即啟動調查，不該因政治立場不同就選擇性執法，執法請不分顏色，該辦就辦。

國民黨立委吳宗憲表示，有人在臉書公開貼文，聲稱有四台遊覽車「順路回花蓮」不收車資，表面包裝為免費接送，實際上已構成明確的投票行賄，連搭車者也可能涉及投票受賄罪，依法早已違反選罷法第99條，現在各地調查站不是常說缺選舉績效嗎？還不趕快查辦？圖／翻攝自臉書
國民黨立委吳宗憲表示，有人在臉書公開貼文，聲稱有四台遊覽車「順路回花蓮」不收車資，表面包裝為免費接送，實際上已構成明確的投票行賄，連搭車者也可能涉及投票受賄罪，依法早已違反選罷法第99條，現在各地調查站不是常說缺選舉績效嗎？還不趕快查辦？圖／翻攝自臉書
國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」。圖／羅廷瑋辦公室
國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」。圖／羅廷瑋辦公室
一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，藍委質疑實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」，嚴重破壞選舉公正。圖／羅廷瑋辦公室
一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，藍委質疑實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」，嚴重破壞選舉公正。圖／羅廷瑋辦公室
國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」。圖為疑似提供行賄者的事務所。圖／羅廷瑋辦公室
國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」。圖為疑似提供行賄者的事務所。圖／羅廷瑋辦公室
國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，羅廷瑋強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關儘速偵辦。圖／羅廷瑋辦公室
國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，羅廷瑋強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關儘速偵辦。圖／羅廷瑋辦公室

賄選 羅廷瑋 罷免 牛煦庭

延伸閱讀

籲房客返鄉投票…房東喊補助交通500元 羅廷瑋控罷免方期約賄選

羅廷瑋成綠營「罷免名單第一名」 盧秀燕：仇恨值高是因為台中人喜歡

影／險爆粗口！綠指普發一萬違法 盧秀燕：大罷免若過不「甩」民眾陳情

綠委台中站路口挺罷免 李明璇陪羅廷瑋拍片回擊

相關新聞

不去東非了！趙少康：726留在台灣反惡罷 肯亞長頸鹿勸我趕快宣布

726罷免投票在即，中廣董事長趙少康卻傳將前往東非旅遊，因此726恐難投下不同意罷免，力保其選區的國民黨立委羅智強。也因...

台中違建掛反罷看板 綠前議員批盧秀燕帶頭違法

台中市南屯區向上路與環中路口有棟四樓建物，昨掛上台中市長盧秀燕與藍委廖偉翔「怒火中燒」的大型看板，訴求反罷免。台中市前議...

掛「黨徽」台中宣傳車喊同意罷免？藍營斥魚目混珠

台中市北屯區街頭近日出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會。黨部主委顏文正、副...

投票日前夕4輛遊覽車「剛好回花蓮」免費載 藍營批賄選籲檢調查辦

近日社群網路有民眾發文指投票日前一天晚上「剛好」有4台遊覽車回花蓮，歡迎免費搭便車。藍營表示，查看發文者臉書都是支持罷免...

領銜人批凍結國防預算、不讓買武器 王鴻薇反駁：要五毛給一塊

中央選舉委員會公辦電視罷免說明會，北市5場今天登場。首場是立委王鴻薇，罷免領銜人陳柏宏批評王鴻薇在立院凍結國防預算，不讓...

影／藍委控有房東補助500元返鄉投票 質疑涉期約賄選

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今天舉行記者會，羅廷瑋表示，他接獲民眾投訴，有間掛著「同意罷免」布條的地政事務所傳訊息給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。