罷免投票倒數疑現賄選催票 藍委籲檢調速偵辦

距離大罷免投票僅剩一周，國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」，嚴重破壞選舉公正。

羅廷瑋強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關盡速偵辦。

羅廷瑋指出，案件發生地雖位於台中市選區，但涉案對象有外縣市亦有本地選民。根據當事人陳述，房東某日突然傳送兩張照片給房客，內容為其地政事務所外觀及懸掛標語，清楚寫有「726特定意象投票」字樣，並附註「凡7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」。

羅廷瑋強調，受害房客擔憂若拒絕配合，將影響自身租屋權益，已感受到實質壓力甚至脅迫，並痛批這種披著補助外衣的行為，是否構成利誘、已無庸置疑，這不是單一事件，而是有系統的賄選樣態，呼籲全民重視自身公民權利，選舉應要乾乾淨淨，真正落實國家未來走向由國人來決定。

律師王宥荃也說明，依據高檢署公布的賄選態樣，凡提供投票人交通工具或費用，本就屬於明確的賄選形式，即可能構成「選罷法」第99條「行求或期約賄選罪」，依法處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金，法務部也早已呼籲全民勇於檢舉，共同維護乾淨選舉風氣。

牛煦庭指出，罷免投票進入最後倒數，奧步與抹黑攻勢只會更頻繁。昨天才發生魯明哲委員文宣遭指控夾帶選舉公報，結果影片曝光後證實是特定人士擺拍，目的就是製造輿論假象，抹黑對手。

牛煦庭強調，類似操作加上現在「發補助買票」的情形，已讓選風急遽惡化，要誠懇呼籲所有鄉親勇敢站出來，遇到奇怪選舉奧步，特別是跟金錢相關的，站出來當他們的「千里眼」，只有大家願意站出來，才能避免暗黑選舉奧步。

吳宗憲批，現在不只房東補助返鄉投票，甚至有人在臉書公開貼文，聲稱有四台遊覽車「順路回花蓮」不收車資，表面包裝為免費接送，實際上已構成明確的投票行賄，連搭車者也可能涉及投票受賄罪，依法早已違反選罷法第99條，現在各地調查站不是常說缺選舉績效嗎？還不趕快查辦？不必等到投票當天才處理。呼籲調查單位應立即啟動調查，不該因政治立場不同就選擇性執法，執法請不分顏色，該辦就辦。 國民黨立委吳宗憲表示，有人在臉書公開貼文，聲稱有四台遊覽車「順路回花蓮」不收車資，表面包裝為免費接送，實際上已構成明確的投票行賄，連搭車者也可能涉及投票受賄罪，依法早已違反選罷法第99條，現在各地調查站不是常說缺選舉績效嗎？還不趕快查辦？圖／翻攝自臉書 國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」。圖／羅廷瑋辦公室 一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，藍委質疑實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」，嚴重破壞選舉公正。圖／羅廷瑋辦公室 國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元，實質上恐已構成選罷法中所列之「行求或期約賄選罪」。圖為疑似提供行賄者的事務所。圖／羅廷瑋辦公室 國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今日舉行「大罷免、大奧步、全國大買票」記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，羅廷瑋強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關儘速偵辦。圖／羅廷瑋辦公室

商品推薦