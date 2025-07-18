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台東縣政說明會出現反罷免旗幟及小物 罷團控告縣長違反罷免法

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣長秘書洪威光疑下班時間利用縣政說明會，私下做反罷免活動。記者尤聰光／翻攝
縣長秘書洪威光疑下班時間利用縣政說明會，私下做反罷免活動。記者尤聰光／翻攝

台東縣府日前舉辦19場次「縣政說明會」，現場卻出現反罷免旗幟及反罷免小物，甚至被罷免人立委黃建賓也到場，明顯違反行政中立。「挫賓行動」領銜人洪銓政今天上到台東地檢署按鈴提告縣長饒慶鈴與縣長秘書洪威光等人，涉犯公職人員選舉罷免法等案件。饒及洪則不回應。

台東縣政府嚴正澄清，經查此活動是由縣府行程祕書洪威光於下班時間，在未經機關授權之個人名義自行協助籌辦；其擅自以「縣政說明會」為名，並使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，對外邀集民眾參與，已造成社會誤解與行政中立混淆。縣府表達遺憾，並予以嚴正譴責。

洪銓政上午9點帶著訴狀書到地檢署按鈴提告饒慶鈴與洪威光等人，涉犯公職人員選舉罷免法等案件。他表示，饒慶鈴和洪威光他們利用憲政說明會，事實上就是行反罷免之實，整個說明會內容都與縣政無關，而是不斷叫鄉親要去投不同意罷免。被他們爆料後，饒卻一直把這件事推託給洪。

他說，一個縣政說明會利用的是縣政府的資源，以洪威光個人之力，哪有可能說他敢利用這個縣府的資源，然後自己私下去做這種反罷免的事情。 所以我們罷團今天主要舉報這件事情，就是要理清事實真相，希望民眾瞭解一個不公正及違反行政中立的縣長。

洪銓政強調，事實上不只有縣政說明會這案件，6月3日藍營在娜路彎辦餐會餐敘的時候，花了每一個人250元，當時他們發現後把證據交給民進黨中央，請他們來做舉發，因為這個餐敘也早已經違反行政中立了，人民無法接受。

對於洪的指控，饒慶鈴及洪威光則不願回應。事實上7月7日，台東縣政府就針對此事發布新聞嚴正澄清，指出經查此活動是由縣府行程祕書洪威光於下班時間，在未經機關授權之個人名義自行協助籌辦；其擅自以「縣政說明會」為名，並使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，對外邀集民眾參與，縣府表達遺憾，並予以嚴正譴責。

「挫賓行動」領銜人洪銓政，今天上午到台東地檢署按鈴提告縣長饒慶鈴與縣長秘書洪威光等人，涉犯公職人員選舉罷免法等案件。記者尤聰光／攝影
「挫賓行動」領銜人洪銓政，今天上午到台東地檢署按鈴提告縣長饒慶鈴與縣長秘書洪威光等人，涉犯公職人員選舉罷免法等案件。記者尤聰光／攝影

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