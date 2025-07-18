快訊

獨／員工投訴職場霸凌怨遭秋後算帳…公文曝 新北社會局回應了

咀嚼不只是吃飯！醫師揭8大健康好處 「多咬幾口」助腦力、消化與抗癌

台北信義路男拒檢衝撞路檢點…警開2槍擊傷他 影像曝光

影／大罷免激戰倒數！賴團結十講頻惹議…再傳大登場 罷團「剉咧等」?

聯合報／ 記者 林雍琁 陳昱凱 王彥鈞 台北專題即時報導
台灣民主史上首次大規模罷免投票將於7月26號登場，在此之前正反雙方都打出告急牌，盼最大程度催出民眾出門投票的意願。記者林雍琁／製圖
台灣民主史上首次大規模罷免投票將於7月26號登場，在此之前正反雙方都打出告急牌，盼最大程度催出民眾出門投票的意願。記者林雍琁／製圖

台灣民主史上首次大規模罷免投票將於7月26號登場，在此之前正反雙方都打出告急牌，盼最大程度催出民眾出門投票的意願。

面對大罷免，民進黨否認是背後的影舞者，強調這都是公民意志的展現，而其實民進黨立法院黨團總召柯建銘，早早就預言 賴清德總統會在關鍵時刻大登場，果然罷免成案後賴清德在全代會上，宣告與公民同行．更透過總統府宣告啟動團結十講，成為罷免團體最強側翼。

在雜質說、一萬塊錢買菜都不夠用、表決非多數贏等爭議中，賴清德的宣講原以為是推波助瀾的加分項，卻連續四講統統翻車惹出爭議，更傳出自己人都要賴清德「麥擱共啊」，如今剩下的場次，總統府沒有明著取消，強調有確定時間與場次就會循例處理，只是能不能講完仍是未知數。

政治大學法學院副教授廖元豪表示，賴總統是一個意志非常堅定的人，一切的事情，一定要照他的方向去走，從昔日不進議會到拔管案，就可以看出不管外界怎麼講，他都絕不讓步，因此賴清德所謂的團結，即團結在他麾下，而非大家所認為的包容異見。

廖元豪認為，賴清德如今行事風格已如下軍令狀一般，若大罷免成功，民進黨內的異見將更難被聽到，接下來就更難有挑戰賴清德的人出現。

罷免是一場不對稱的戰爭，從罷團從連署開始就一路延續的聲量，將反對聲音打成中共同路人，即便不少人認為 反罷免的意見是相對多數，但如何激出危機感 扭轉社會氛圍，讓民眾出門投下不同意票，是在野黨要守下國會多數的關鍵。

賴清德 罷免 團結國家十講

延伸閱讀

賴清德傳8月出訪過境美國 美國務院重申符合長期做法

傳賴清德8月過境美國 涉外人士估恐宣布主權基金買美債

賴清德不來、韓國瑜來！周六率大軍到花蓮大型宣講助陣傅崐萁

賴清德昨赴奇美訪台電員工…傳音樂會「歡迎總統探訪」？醫院說話了

相關新聞

北市5藍委罷免說明會「正面對決」徐巧芯對上曹興誠

中央選舉委員會各選區公辦電視罷免說明會時程，北市5選區集中在今天登場，北市5立委與罷團領銜人針對罷免攻防。最受矚目的就是...

賴清德不來、韓國瑜來！周六率大軍到花蓮大型宣講助陣傅崐萁

罷免投票前最後黃金周，賴清德總統因天候因素，昨天宣布取消19日在花蓮的「團結十講」；反倒是立法院長韓國瑜將於19日到花蓮...

影／大罷免激戰倒數！賴團結十講頻惹議…再傳大登場 罷團「剉咧等」?

台灣民主史上首次大規模罷免投票將於7月26號登場，在此之前正反雙方都打出告急牌，盼最大程度催出民眾出門投票的意願。

「怎麼沒照片？」收到罷免公告民頻問 選委會：列理由和答辯書

全台立委大罷免7月26日投票，基隆民眾昨天多已收到罷免立委林沛祥的投票通知單和罷免案公告，但不少民眾詢問，「怎麼不像以前...

桃園、台中罷免戰況轉熱 藍綠互控奧步

首波罷免投票26日登場，戰況升溫，藍綠互控奧步。桃園中壢區2里傳發放選舉公告夾帶反罷免文宣，罷團質疑行政不中立。桃園立委...

大罷免選前黃金周 賴清德取消花蓮第七講

大罷免黃金周「超級星期六」明天登場，總統賴清德昨天雖以薇帕颱風來襲為由取消花蓮「團結第七講」，但綠營護國大遶境最終站仍將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。