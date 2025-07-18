影／大罷免激戰倒數！賴團結十講頻惹議…再傳大登場 罷團「剉咧等」?

台灣民主史上首次大規模罷免投票將於7月26號登場，在此之前正反雙方都打出告急牌，盼最大程度催出民眾出門投票的意願。

面對大罷免，民進黨否認是背後的影舞者，強調這都是公民意志的展現，而其實民進黨立法院黨團總召柯建銘，早早就預言 賴清德總統會在關鍵時刻大登場，果然罷免成案後賴清德在全代會上，宣告與公民同行．更透過總統府宣告啟動團結十講，成為罷免團體最強側翼。

在雜質說、一萬塊錢買菜都不夠用、表決非多數贏等爭議中，賴清德的宣講原以為是推波助瀾的加分項，卻連續四講統統翻車惹出爭議，更傳出自己人都要賴清德「麥擱共啊」，如今剩下的場次，總統府沒有明著取消，強調有確定時間與場次就會循例處理，只是能不能講完仍是未知數。

政治大學法學院副教授廖元豪表示，賴總統是一個意志非常堅定的人，一切的事情，一定要照他的方向去走，從昔日不進議會到拔管案，就可以看出不管外界怎麼講，他都絕不讓步，因此賴清德所謂的團結，即團結在他麾下，而非大家所認為的包容異見。

廖元豪認為，賴清德如今行事風格已如下軍令狀一般，若大罷免成功，民進黨內的異見將更難被聽到，接下來就更難有挑戰賴清德的人出現。

罷免是一場不對稱的戰爭，從罷團從連署開始就一路延續的聲量，將反對聲音打成中共同路人，即便不少人認為 反罷免的意見是相對多數，但如何激出危機感 扭轉社會氛圍，讓民眾出門投下不同意票，是在野黨要守下國會多數的關鍵。

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