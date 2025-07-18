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北市5藍委罷免說明會「正面對決」徐巧芯對上曹興誠

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者楊正海/攝影
國民黨立委徐巧芯。記者楊正海/攝影

中央選舉委員會各選區公辦電視罷免說明會時程，北市5選區集中在今天登場，北市5立委與罷團領銜人針對罷免攻防。最受矚目的就是立委徐巧芯與聯電創辦人、罷免領銜人曹興誠2人，從過去隔空交火，將同台直球正面對決。

徐巧芯、曹興誠過去對是否舉辦辯論，議題不斷，日前曹興誠表示，罷免不掉徐巧芯，他就活不下去；國民黨台北市立委徐巧芯回應表示，她有信心罷免過關，但政治不能脫離人性，希望曹興誠平安健康，不要拿自己生命開玩笑，再度引發熱議。

今天北市的罷免說明會，採直播方式辦理，5立委集中在今天登場，王鴻薇是上午10時；李彥秀上午11時；羅智強下午2時；徐巧芯下午3時；賴士葆下午4時，都透過台北市有線電視公頻（第3頻道）播出。

台北市長蔣萬安力挺徐巧芯，在罷免說明會結束後，將陪同徐巧芯在北市南松山車隊掃街，希望支持者26日出來投票。晚間8時15分轉往新北市，參加立委張智倫「反惡罷 、守護中和」聯合晚會助講。

聯電創辦人曹興誠。圖/報系資料照
聯電創辦人曹興誠。圖/報系資料照

蔣萬安 羅智強 罷免 王鴻薇 李彥秀 曹興誠 徐巧芯

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