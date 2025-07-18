賴清德不來、韓國瑜來！周六率大軍到花蓮大型宣講助陣傅崐萁

罷免投票前最後黃金周，賴清德總統因天候因素，昨天宣布取消19日在花蓮的「團結十講」；反倒是立法院長韓國瑜將於19日到花蓮連奔吉安、玉里兩場大型宣講活動，為黨籍立院黨團總召傅崐萁站台，力助反罷免。

韓國瑜原定16日下午到花蓮與傅崐萁車掃，之後再趕往台東為黃建賓站台，但當天花蓮行程卻臨時取消。事後國民黨花蓮縣黨部秀出照片，澄清韓國瑜確實是因一早台9線蘇花公路南澳到東澳間有砂石車翻覆，造成交通受阻，韓國瑜塞在車陣中，無法及時趕到花蓮，傅崐萁也對外說明掛保證韓國瑜一定來，果然昨晚就在臉書公布韓國瑜站台消息。

「反惡罷護民主，花蓮站出來」大型宣講活動，將於19日上午9時30分至中午12時在吉安國中，下午3時至5時在玉里鎮藝文中心舉行，除了韓國瑜，還有黨籍立委吳宗憲、謝龍介、翁曉玲、陳菁徽、邱鎮軍、葛如鈞等人，呼籲反惡罷、戰獨裁，力催不同意罷免票。

原本賴清德總統也計畫19日下午在花蓮煙波大飯店辦理「團結十講」談「民主」，不過因周六可能有颱風帶來豪大雨，民進黨昨天已宣布天候因素取消。 國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天深夜在臉書公布，罷免投票日前黃金周，19日將辦兩場大型反罷免活動，請來韓國瑜站台。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

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