賴清德不來、韓國瑜來！周六率大軍到花蓮大型宣講助陣傅崐萁
罷免投票前最後黃金周，賴清德總統因天候因素，昨天宣布取消19日在花蓮的「團結十講」；反倒是立法院長韓國瑜將於19日到花蓮連奔吉安、玉里兩場大型宣講活動，為黨籍立院黨團總召傅崐萁站台，力助反罷免。
韓國瑜原定16日下午到花蓮與傅崐萁車掃，之後再趕往台東為黃建賓站台，但當天花蓮行程卻臨時取消。事後國民黨花蓮縣黨部秀出照片，澄清韓國瑜確實是因一早台9線蘇花公路南澳到東澳間有砂石車翻覆，造成交通受阻，韓國瑜塞在車陣中，無法及時趕到花蓮，傅崐萁也對外說明掛保證韓國瑜一定來，果然昨晚就在臉書公布韓國瑜站台消息。
「反惡罷護民主，花蓮站出來」大型宣講活動，將於19日上午9時30分至中午12時在吉安國中，下午3時至5時在玉里鎮藝文中心舉行，除了韓國瑜，還有黨籍立委吳宗憲、謝龍介、翁曉玲、陳菁徽、邱鎮軍、葛如鈞等人，呼籲反惡罷、戰獨裁，力催不同意罷免票。
原本賴清德總統也計畫19日下午在花蓮煙波大飯店辦理「團結十講」談「民主」，不過因周六可能有颱風帶來豪大雨，民進黨昨天已宣布天候因素取消。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言