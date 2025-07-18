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「怎麼沒照片？」收到罷免公告民頻問 選委會：列理由和答辯書

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥列出七大理由答辯，批指控都是子虛烏有，靠「造謠一張嘴」。記者游明煌／攝影
林沛祥列出七大理由答辯，批指控都是子虛烏有，靠「造謠一張嘴」。記者游明煌／攝影

全台立委大罷免7月26日投票，基隆民眾昨天多已收到罷免立委林沛祥的投票通知單和罷免案公告，但不少民眾詢問，「怎麼不像以前的選舉公報，沒有印立委的照片？」選委會表示，送到家戶的就是罷免林沛祥案的罷免公告，內容詳列提議領銜人的罷免理由及被罷免人的答辯書，與以前列有號次、圈選選舉人像的選舉公報並不相同。

基隆民眾昨天信箱大部分都已陸續收到此次罷免林沛祥的公告，但民眾說，正面上半部列有罷免案提議領銜人的罷免理由，下半部則是被罷免人的答辯書，背面則是各投開票所編號及地址，全部只有文字，看不到林沛祥的照片，和以以前選市長、立委有人像、號次的選舉公報「長得不一樣」。

基隆選委會人員表示，去年罷免謝國樑的罷免公告也沒有謝的照片，詳列提議領銜人的罷免理由及被罷免人的答辯書，與以前列有號次、圈選選舉人像的選舉公報不同。

選委會說，此次罷免票顏色為白色，請投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選印有的「同意、不同意」的投票單。各區公所將陸續送達罷免公告、投票通知單至各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地之區公所查詢。

罷免公告提議人之領銜人陳青逸提出的罷免理由書列出七大理由，指控林是「親共懶惰政客」；林沛祥則回擊大七理由答辯，都是子虛烏有，靠「造謠一張嘴」。

陳青逸提出之罷免理由書有七大項（一）冷眼旁觀通勤安全，不如地方議員；（二）恐嚇施暴成性，玷汙國會尊嚴；（三）羞辱公務員，漠視國家安全；（四）造謠抹黑，誣衊公民團體；（五）歧視女性，羞辱同僚；（六）怠忽職守，背叛民意付託；（七）台灣必須重回民主正軌。

陳青逸說，林沛祥熱衷追隨傅崐萁前往北京，回國後立即與藍白聯手大幅刪減台灣政府預算。網路輿論一針見血指出：「台灣人要用的預算全都刪光光。中國籍配偶、中國人要用的全都加好加滿。這就是國民黨和民眾黨。」他不但強行通過危及憲政民主的爭議法案，更罔顧台灣生存發展與國家安全。

陳青逸表示，不分黨派，基隆需要團結起來淘汰不關心通勤族生死存亡的懶惰政客。早一點汰換掉林沛祥，就像是趕緊主動汰換年限過舊的客運二手車，基隆通勤族投下同意罷免票，換上有魄力改革通勤安全的基隆新立委，也許還能救自己一條寶貴性命。

陳青逸指出，投票罷免無良立委就像到大賣場親自退貨瑕疵商品，選民不小心選出背叛國家利益的政客，就不該被藍白情緒勒索繼續隱忍，親自跑一趟投票所投下同意罷免，汰換不適任立委的林沛祥。罷免失職的民意代表是人民的憲法權利，任何政黨都不該用「激化藍綠對立」或「浪費社會成本的謬論」來阻擋台灣人自主防衛憲政民主的決心。

林沛祥在答辯書強力回擊，指罷團造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。他要向每一位基隆市民，致上最深的歉意，這份歉意，並非因為他個人在問政或服務上有任何怠惰與疏失，而是對於當前這種因政黨惡鬥而起的罷免，耗費了大量的社會資源，甚至造成鄉親們的對立與不安，他感到萬分的遺憾與不捨。

林沛祥一一舉出實證駁斥七大理由，指完全不是事實，誤導視聽。並問，大家是要選擇一條「對立、撕裂、內耗」的道路，讓基隆繼續在藍綠的惡鬥中停滯不前？還是要選擇一條「團結、建設、進步」的道路，讓他繼續在國會，與謝國樑市長、與所有議員同仁並肩作戰，為基隆爭取更多的資源，打造更美好的未來？

林沛祥說，他上任後不敢說自己做到一百分，但可以拍著胸脯說，每一天都為了基隆的進步，在全力打拚，他的問政，有紀錄可查；他的服務，有口碑可證。懇請鄉親，用智慧終結鬧劇，能夠冷靜思考，不要被激情與謊言所蒙蔽，他請大家仔細檢視，罷免方提出的理由，都是惡意的扭曲。用手中神聖的一票，投下不同意票，終結這場耗費社會成本的政治鬧劇。

林沛祥強調，罷免權是人民用來淘汰「真正失職、失能、貪腐」的民意代表的神聖權利，但如今，卻被有心人士當作「輸不起」的報復工具，因為選舉選不贏，就發動罷免；因為法案表決輸不起，就發動罷免。這樣的惡性循環，只會讓台灣的政治環境，陷入永無寧日的鬥爭與內耗，這才是對台灣民主最大的傷害。

提議人之領銜人陳青逸（左）提出的罷免理由書列出七大理由，指控林是「親共懶惰政客」；被罷免人林沛祥（右）則回擊大七理由答辯，指都是子虛烏有，靠「造謠一張嘴」。記者游明煌／攝影
提議人之領銜人陳青逸（左）提出的罷免理由書列出七大理由，指控林是「親共懶惰政客」；被罷免人林沛祥（右）則回擊大七理由答辯，指都是子虛烏有，靠「造謠一張嘴」。記者游明煌／攝影
提議人之領銜人陳青逸提出的罷免理由書列出七大理由，指控林是「親共懶惰政客」。記者游明煌／攝影
提議人之領銜人陳青逸提出的罷免理由書列出七大理由，指控林是「親共懶惰政客」。記者游明煌／攝影

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