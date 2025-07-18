新北八里傳罷免公告夾反罷文宣 區公所：查證無此事

中央社／ 新北17日電

新北市八里區傳出罷免公告夾帶「不同意罷免」文宣，八里區公所今天深夜表示，經查證並無此事，可能是因為與其他團體發放文宣時間相近，產生誤會，並聲明區公所嚴守行政中立。

民主進步黨新北市議員鄭宇恩今天晚間在社群網站臉書（Facebook）指出，接獲八里區埤頭里民眾陳情，收到罷免公告夾帶中國國民黨立委洪孟楷的反罷免文宣。

八里區長林銚傑接受中央社電訪時說，公所裝訂罷免公告、投票通知單，他在旁觀看，「絕對沒有夾帶反罷免文宣」。

林銚傑還說，埤頭里長今天下午2時30分領取，約3時開始發，據他了解，洪孟楷的志工約下午4時在當地宮廟集合發放文宣，可能因此導致誤會。

洪孟楷則說，為了宣傳反罷免，選前關鍵時刻發放文宣爭取民眾認同，再正常不過，該地區文宣皆是志工們徒步挨家投遞。

八里區公所深夜發布訊息說明，經查證里長、鄰長及社區主委後，並無夾帶文宣此事，且近日各里陸續發送投票通知單，如相關支持或反對團體動員發送文宣時間，又與各里鄰長發送時間相近，社區信箱中仍會同時出現投票通知單及文宣，請勿特意渲染。

同時，八里區公所聲明，一定嚴守行政中立，投票通知單絕無裝訂或夾帶文宣。

新北市選舉委員會表示，選委會及新北市各級選務人員絕對嚴守選務中立，本於機關職責，若有相關明確事證檢舉，也一定會嚴謹徹查處理。

罷免 洪孟楷

延伸閱讀

新北也傳罷免公告夾反罷文宣？公所還原真相：沒夾帶

反罷化身街頭「站將」 洪孟楷：不差我一票是最大危機

禿子燕子漢子合體 投票前黃金周新北拚萬人大造勢

控新北藍營反罷免發走路工 綠議員李宇翔具名檢舉

相關新聞

桃園、台中罷免戰況轉熱 藍綠互控奧步

首波罷免投票26日登場，戰況升溫，藍綠互控奧步。桃園中壢區2里傳發放選舉公告夾帶反罷免文宣，罷團質疑行政不中立。桃園立委...

大罷免選前黃金周 賴清德取消花蓮第七講

大罷免黃金周「超級星期六」明天登場，總統賴清德昨天雖以薇帕颱風來襲為由取消花蓮「團結第七講」，但綠營護國大遶境最終站仍將...

新北也傳罷免公告夾反罷文宣？公所還原真相：沒夾帶

罷免投票倒數，民進黨新北議員鄭宇恩晚間貼出民眾投訴，指八里區埤頭里居民信箱，被同時放罷免公告及反罷文宣，質疑夾帶，要求新北選委會...

傳文宣夾罷免公告 魯明哲團隊自清反批「不造謠不會選」

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放罷免公告，不過卻傳出有里鄰長將罷免公告及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派...

民進黨51戰隊應援雲林「罷免丁學忠」 展現守護民主決心

由民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天率領黨團立委劉建國、羅美玲、黃捷、吳沛憶到雲林縣麥寮夜市，力挺罷免行動，展現守護民主的決...

「國會十大憲政危機」 學者：罷免成功才能阻遏滲透

24位國民黨立委罷免案26日投票，學者周志宏、張嘉尹今天表示，立法院形成十大憲政危機，如果大罷免不成功，國會將更惡化；罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。