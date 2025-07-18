聽新聞
0:00 / 0:00

桃園、台中罷免戰況轉熱 藍綠互控奧步

聯合報／ 記者翁唯真朱冠諭陳俊智曾健祐／連線報導
桃園中壢區昨天傳出有里鄰長發放罷免公告時，夾帶反罷免文宣，綠、藍互槓行政不中立、自導自演。圖／取自立委王義川Threads
桃園中壢區昨天傳出有里鄰長發放罷免公告時，夾帶反罷免文宣，綠、藍互槓行政不中立、自導自演。圖／取自立委王義川Threads

首波罷免投票26日登場，戰況升溫，藍綠互控奧步。桃園中壢區2里傳發放選舉公告夾帶反罷免文宣，罷團質疑行政不中立。桃園立委魯明哲團隊表示，非該團隊文宣志工，也不知情。桃園市選委會表示，會同警方調查，將把明德里長、某鄰長與忠義里某鄰長函送偵辦。

民進黨立委王義川昨在社群上揭露，中壢有里長把罷免公告與反罷免文宣同時發放。中壢罷團在社群公布畫面，公告與文宣整疊擺在一起，也有大樓信箱同時被投入罷免公告與反罷免文宣。

罷團質疑，踐踏民主，違反行政中立。桃園議員詹江村則質疑「自導自演」，製造發放公告夾帶反罷免文宣，再發文攻擊行政不中立。

中壢區明德里長陳朝福說，原本鄰長以為要一起發，才整疊擺在一起，後來覺得不妥，一份都沒送出。中壢區忠義里長簡秋榮說，有鄰長坦承將公告與文宣同時發放到社區信箱，強調是個人行為，已回收文宣。

選委會表示，明德里長自述取得公告時，並無反罷免文宣，有鄰長誤以為要和地面的反罷免文宣一同發放，因此將文宣放在公告上，遭拍照流出；該里長強調，未夾帶任何文宣發出，投遞過程都無反罷免文宣。

罷免戰況轉熱，亂象頻傳。桃園藍綠互控奧步。民進黨議員余信憲控桃市府漏印投票通知單，還要民眾去宮廟拿罷免公告，刻意打壓投票率。

桃園市選委會表示，投票通知單未漏印，放在廟宇的是罷免公告備品，供民眾自取。

藍營指控有人冒用國民黨徽，透過宣傳車宣傳「同意罷免」，國民黨台中市黨部主委顏文正（左）等人昨赴台中地檢署提告。記者曾健祐／攝影
藍營指控有人冒用國民黨徽，透過宣傳車宣傳「同意罷免」，國民黨台中市黨部主委顏文正（左）等人昨赴台中地檢署提告。記者曾健祐／攝影

國民黨議員詹江村質疑，桃園街頭出現冒用國民黨徽的同意罷免宣傳車、布條，將矛頭指向綠營，已具名向中選會檢舉。

台中北屯街頭出現印有疑似國民黨徽，卻寫「726投同意救回國民黨」的文宣車輛。國民黨中市黨部主委顏文正說，共發現2輛，昨已針對開車司機、承租車輛者提告偽造文書、違反選罷法，顏聲明國民黨從未授權該活動，此舉已損害黨名譽。

罷免

延伸閱讀

新北也傳罷免公告夾反罷文宣？公所還原真相：沒夾帶

傳文宣夾罷免公告 魯明哲團隊自清反批「不造謠不會選」

里鄰長發罷免公告夾帶反罷文宣 桃市選委會：3人函送地檢署偵辦

罷免投開票日將至 警政署專案會議宣示打擊不法

相關新聞

慘遭綠營支持者「吐口水到嘴裡」 葉元之嘆：滿噁心的

新北市立委葉元之今早在街頭宣傳反罷免，但遭綠營支持者比到讚甚至吐口水，葉元之表示，看到這場景，只想問賴總統，您沒發現在您...

桃園、台中罷免戰況轉熱 藍綠互控奧步

首波罷免投票26日登場，戰況升溫，藍綠互控奧步。桃園中壢區2里傳發放選舉公告夾帶反罷免文宣，罷團質疑行政不中立。桃園立委...

選前黃金周 賴清德取消花蓮第七講

大罷免黃金周「超級星期六」明天登場，總統賴清德昨天雖以薇帕颱風來襲為由取消花蓮「團結第七講」，但綠營護國大遶境最終站仍將...

新北也傳罷免公告夾反罷文宣？公所還原真相：沒夾帶

罷免投票倒數，民進黨新北議員鄭宇恩晚間貼出民眾投訴，指八里區埤頭里居民信箱，被同時放罷免公告及反罷文宣，質疑夾帶，要求新北選委會...

傳文宣夾罷免公告 魯明哲團隊自清反批「不造謠不會選」

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放罷免公告，不過卻傳出有里鄰長將罷免公告及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派...

民進黨51戰隊應援雲林「罷免丁學忠」 展現守護民主決心

由民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天率領黨團立委劉建國、羅美玲、黃捷、吳沛憶到雲林縣麥寮夜市，力挺罷免行動，展現守護民主的決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。