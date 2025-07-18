桃園、台中罷免戰況轉熱 藍綠互控奧步

首波罷免投票26日登場，戰況升溫，藍綠互控奧步。桃園中壢區2里傳發放選舉公告夾帶反罷免文宣，罷團質疑行政不中立。桃園立委魯明哲團隊表示，非該團隊文宣志工，也不知情。桃園市選委會表示，會同警方調查，將把明德里長、某鄰長與忠義里某鄰長函送偵辦。

民進黨立委王義川昨在社群上揭露，中壢有里長把罷免公告與反罷免文宣同時發放。中壢罷團在社群公布畫面，公告與文宣整疊擺在一起，也有大樓信箱同時被投入罷免公告與反罷免文宣。

罷團質疑，踐踏民主，違反行政中立。桃園議員詹江村則質疑「自導自演」，製造發放公告夾帶反罷免文宣，再發文攻擊行政不中立。

中壢區明德里長陳朝福說，原本鄰長以為要一起發，才整疊擺在一起，後來覺得不妥，一份都沒送出。中壢區忠義里長簡秋榮說，有鄰長坦承將公告與文宣同時發放到社區信箱，強調是個人行為，已回收文宣。

選委會表示，明德里長自述取得公告時，並無反罷免文宣，有鄰長誤以為要和地面的反罷免文宣一同發放，因此將文宣放在公告上，遭拍照流出；該里長強調，未夾帶任何文宣發出，投遞過程都無反罷免文宣。

罷免戰況轉熱，亂象頻傳。桃園藍綠互控奧步。民進黨議員余信憲控桃市府漏印投票通知單，還要民眾去宮廟拿罷免公告，刻意打壓投票率。

桃園市選委會表示，投票通知單未漏印，放在廟宇的是罷免公告備品，供民眾自取。

藍營指控有人冒用國民黨徽，透過宣傳車宣傳「同意罷免」，國民黨台中市黨部主委顏文正（左）等人昨赴台中地檢署提告。記者曾健祐／攝影

國民黨議員詹江村質疑，桃園街頭出現冒用國民黨徽的同意罷免宣傳車、布條，將矛頭指向綠營，已具名向中選會檢舉。

台中北屯街頭出現印有疑似國民黨徽，卻寫「726投同意救回國民黨」的文宣車輛。國民黨中市黨部主委顏文正說，共發現2輛，昨已針對開車司機、承租車輛者提告偽造文書、違反選罷法，顏聲明國民黨從未授權該活動，此舉已損害黨名譽。

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