新北也傳罷免公告夾反罷文宣？公所還原真相：沒夾帶
罷免投票倒數，民進黨新北議員鄭宇恩晚間貼出民眾投訴，指八里區埤頭里居民信箱，被同時放罷免公告及反罷文宣，質疑夾帶，要求新北選委會從嚴徹查。
八里區長林銚傑還原，今天上午收到罷免公告後，全程盯著分裝，並沒有任何文宣夾帶情況，埤頭里下午3時開始由鄰長發送，立委洪孟楷下午4時也在里內掃街，兩者時間接近讓民眾誤會。
鄭宇恩指有民眾投訴，八里區埤頭里居民信箱，被同時放了罷免公告及反罷文宣，且陳情民眾所住的社區，是無法投遞廣告，是誰同時放罷免公告和反罷文宣？質疑這種行為嚴重踐踏行政中立，要求選委會徹查。
林銚傑說，今天上午收到罷免公告後，全程盯著分裝，沒有任何文宣夾帶情況，下午2時30分埤頭里長前來領公報、3時由鄰長發送，恰好下午4時洪孟楷團隊在里內掃街，鄰長剛從社區發完公報走出來，看到洪服務處助理走進去發文宣，且民眾收到文宣並未與公報裝訂，應是兩者時間發送接近讓民眾誤會。
埤頭里長曾志國強調，他已跟鄰長交代不可以夾文宣，不可能有夾帶狀況發生，認為只是先後時間距離近導致誤會。
洪孟楷辦公室說，桃園中壢市有里長是民進黨議員的親戚，在辦公室中夾入反罷免文宣擺拍「自導自演」，想要栽贓桃園市行政不中立，影響立委魯明哲選情。沒想到新北民進黨議員有樣學樣，用骯髒手法一次打擊首長跟立委令人不恥。
洪孟楷辦公室指出，該地區文宣皆由志工們徒步挨家投遞，因為罷免公告也在此時寄發，就被綠營議員以為逮到槍，結果卻是烏龍，經詢問區公所證實根本沒有此事。
新北選委會說，經查八里區埤頭里罷免公告及投票通知單於今天下午2時30分由里長領回後，即在3時由各鄰鄰長投遞，並無所謂鄭議員指控夾帶反罷文宣的情況。
選委會表示，各級選務人員絕對嚴守選務中立，若有相關明確事證檢舉，也一定嚴謹徹查處理。
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