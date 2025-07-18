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選前黃金周 賴清德取消花蓮第七講

聯合報／ 記者王燕華王思慧張策王慧瑛陳敬丰／連線報導

罷免黃金周「超級星期六」明天登場，總統賴清德昨天雖以薇帕颱風來襲為由取消花蓮「團結第七講」，但綠營護國大遶境最終站仍將在北市集結。國民黨大咖雲集，規畫在新北、台中各自號召萬人相挺，展現反罷氣勢。

國民黨明天下午先在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，立法院長「禿子」韓國瑜、台中市長「燕子」盧秀燕、新北市長「漢子」侯友宜再合體；前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等縣市長都將助講，展現藍軍大團結氣勢，催出不同意票。

國民黨新北市黨主委黃志雄說，最近反罷免氛圍逐漸發酵，如何催出藍軍支持者投票動能是最後關頭的重點，能否挺過罷免考驗，關鍵就在投票率。

另外，花蓮選情激烈，賴清德原定明天赴花蓮做「團結十講」第七講，主題是民主，傳出是閉門演講，因距離罷免投票日僅一周，被視為劍指傅崐萁。花蓮藍營呼籲賴用行動回應人民期待，不要把「民主」當作政治操作的遮羞布，變成「裂解十講」。

縣府近日致贈全縣2千多名幼兒園畢業生每人1個護脊書包，無黨籍議員楊華美質疑「時機敏感」，有福利買票之嫌。花蓮縣府教育處說，去年就規畫，因作業不及今年執行，作為送給小一新生的入學禮，絕無政治考量。

花蓮縣議會國民黨團質疑民進黨團總召張美慧出資安排遊覽車，協助選民返鄉投票，有賄選嫌疑，昨赴地檢署告發。

張美慧回應，返鄉列車是鼓勵性質，且需自費，歷次選舉都是如此，告發內容是無中生有的烏賊戰。

罷免

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