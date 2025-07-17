傳文宣夾罷免公告 魯明哲團隊自清反批「不造謠不會選」

7月26日罷免選戰進入白熱化，桃園市近期開始發放罷免公告，不過卻傳出有里鄰長將罷免公告及立委魯明哲反罷文宣夾在一起一同派送，遭質疑行政不中立。魯明哲團隊剛剛再發聲明及監視器影像自清表示，所謂「故事」又是怎麼被編造出來的呢？里辦公室內的監視系統還原了事發經過。

桃園市選委會晚間也發聲明表示，包括明德里里長、鄰長和忠義里鄰長3人都將由警方函送地檢署偵辦。

魯明哲團隊說，不造謠就不會選舉？民進黨今日以中壢某里拍攝的照片為據，指控反罷免文宣與罷免公告被堆疊放置，進而抹黑桃園市政府選務行政不中立，甚至影射魯蛋違法，這些全是無中生有、含沙射影。

團隊表示，照片是怎麼來的？所謂「故事」又是怎麼被編造出來的呢？里辦公室內的監視系統還原了事發經過。從擺拍過程到鄰長分發罷免公報的實際畫面，全程清楚可見，過程中沒有任何一份魯蛋文宣被夾帶其中。

知情人士透露，罷團與民進黨鋪天蓋地攻擊桃園市政府行政不中立，目的就是炒熱選情，尤其颱風天過後，南部滿目瘡痍，綠營急需創造新戰場，不然連基本盤都要散掉。

這名人士說，先是有投票通知書夾帶文宣這種低級錯誤，又剛好有人經過拍照，並且傳給王義川，整個過程不合理到一個極致。全案移送地檢署偵辦，就是直球對決。到底是設局擺拍，還是單純誤會，一個都跑不掉，就讓司法釐清真相。

團隊整理出三個關鍵時間點的截圖，供理性的公民檢視參考。再次聲明，魯蛋及市府並無違反行政中立，任何操作、指控皆為無端抹黑與扭曲事實，請大家勿以訛傳訛。

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