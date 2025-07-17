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「國會十大憲政危機」 學者：罷免成功才能阻遏滲透

中央社／ 台北17日電
立法院外觀。聯合報系資料照
立法院外觀。聯合報系資料照

24位國民黨立委罷免案26日投票，學者周志宏、張嘉尹今天表示，立法院形成十大憲政危機，如果大罷免不成功，國會將更惡化；罷免成功且補選也要成功，才能阻遏紅色滲透。

台灣教授協會會長、政治大學台灣史研究所教授薛化元下午邀請台北教育大學文教法律研究所教授周志宏、東吳大學法學院暨法律學系教授張嘉尹主講「打著民主反民主的國會」。

周志宏表示，立法院形成的十大憲政危機包括立法權獨大，弱化其他四權，破壞五權分立制衡，立法院走向人大，形成憲政怪獸；反對行政院政策，不依憲法倒閣，規避解散立法院改選，不讓人民投票改選，以落實制衡；左手將選罷法改惡加嚴，右手卻為反罷免集體性連署，破壞罷免連署制度等。

周志宏說，在野黨打著民主反民主，「不要被中國買辦用你貢獻的稅收，買掉你的選票，賣掉台灣的民主」，最重要是罷免要成功，補選更要成功，才能阻遏紅色滲透。

張嘉尹表示，距離726罷免投票只剩下9天，如果大罷免不成功，國會將更惡化，未來一週是台灣憲政民主與國家未來最關鍵的一週。

他說，在野黨企圖將立法院這個會期延會到8月底，如果大罷免沒有成功，從7月26日到8月31日不知會搞出什麼亂子。大罷免對國家的意義是阻止國民黨與民眾黨瓦解台灣的憲政秩序與自我防衛能力。

他表示，台灣現在面對3個層次的奪權，分別是立法院內部的奪權、立法院對國家其他憲政機關的奪權、更可怕的是有立委外通中國；賴總統做為國家領導人、擁有龐大行政權，應做好各項因應準備。

前國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥也表示，台灣的民主根基很淺，大部分台灣人民沒有自我防衛意識，低估中國影響力；他呼籲台灣人民在這次大罷免勇敢站出來，跟中國說不。

罷免 立法院

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