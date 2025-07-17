籲房客返鄉投票…房東喊補助交通500元 羅廷瑋控罷免方期約賄選
罷免進入熱戰階段，台中第六選區藍委羅廷瑋被視為危險名單之一，今天舉辦問政說明會，揭露有房東傳訊息給房客，726返鄉投票，可以向房東申請500元交通補助；羅痛批，這就是期約賄選，已經配同房客到東區分駐所報案，盼檢警依法查辦。
羅廷瑋今天在中區東協廣場舉辦問政說明會，台中市長盧秀燕出席，民眾黨立委陳昭姿、民眾黨台北市議員林珍羽、國民黨台中市議員張彥彤、高雄市議員邱于軒等人助陣。
羅廷瑋表示，今天下午他接獲民眾投訴，有間掛著「支持大罷免」布條的地政事務所傳訊息給房客，726返鄉投票請向房東申請500元交通補助；該房客已與羅一同報案，也提供每月匯款租金的證據。有文字、對話紀錄、人證與金額，羅說，他第一次遇到這麼明確的期約賄選。
「買票不只是因為輸不起！」羅廷瑋認為，藍白現在在立院透過表決，可以擋下1000億元的台電撥補，讓行政院不能亂編預算、「綠友友」賺不到錢；綠營急著搞罷免，就是想翻轉立院，讓民進黨團總召柯建銘當上立法院長。藍白在立院推動福國利民法案、為關稅與民生煩惱，民進黨還在喊「大罷免大成功」。
羅廷瑋說，立法院長韓國瑜告訴他「莫忘世上苦人多」，普發現金1萬元無法讓人致富，但絕不是一頓菜錢或買遙控飛機的錢，政府無法苦民所苦，懇請大家一定要站出來；藍白在立院已經盡了全力，這次投票要靠所有支持者，投下不同意票，守護台中、守護國家，為自己也為了子子孫孫。
陳昭姿與林珍羽特別從台北南下替羅廷瑋站台，陳昭姿表示，這是她第一次為國民黨站台，就是因為看不下去民進黨的所作所為。羅表示，台中反罷免要藍白合，在野團結起來是為了國家、人民、經濟與市政。
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