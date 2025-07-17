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民進黨51戰隊應援雲林「罷免丁學忠」 展現守護民主決心

中央社／ 雲林縣17日電
民進黨立院黨團書記長陳培瑜（前左2）17日率領立委羅美玲（前右）、黃捷（前右2）及吳沛憶（前左）到雲林麥寮夜市宣傳大罷免，展現守護民主決心與行動力。中央社
民進黨立院黨團書記長陳培瑜（前左2）17日率領立委羅美玲（前右）、黃捷（前右2）及吳沛憶（前左）到雲林麥寮夜市宣傳大罷免，展現守護民主決心與行動力。中央社

由民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天率領黨團立委劉建國、羅美玲、黃捷、吳沛憶到雲林縣麥寮夜市，力挺罷免行動，展現守護民主的決心與行動力。

罷團「雲林拔釘」、陳培瑜等人出發前高喊「雲林救台灣、罷免丁學忠」，呼籲民眾7月26日出門投票，罷免國民黨立委丁學忠，拒絕立院亂象。

陳培瑜表示，此行目的是向選民說明罷免丁學忠的理由，過去一年多，國民黨的委員們在立法院毀憲亂政、黑箱表決、不透明，他們跟著國民黨立委傅崑萁在國會作亂的事情，也歷歷在目，所以一定要罷免。

黃捷說，上週到虎尾掃街時，有民眾高喊「大罷免大成功」，可見口號已經深植人心，距離投票日不到10天，大家進行最後的衝刺，所以她今天再度到雲林縣，希望這大家真的不能鬆懈。

吳沛憶提到，鮮少看到丁學忠上台質詢，也很少為雲林在地發聲，他的質詢率在全立法院113名立委當中倒數第二名。丁學忠每次都會配合傅崑萁的法案來投票。因此讓在地的年輕人感到很疑慮，這樣的立委有辦法代表在地的心聲嗎？

丁學忠說，尊重民眾舉辦活動的自由，對於罷免團體的活動也予以尊重，但希望宣講不要把抹黑、仇恨值帶來雲林。他提到，麥寮夜市有很多雲林海線在地的美食小吃，也提醒綠營委員們不要錯過，一定要品嚐看看。

丁學忠強調，他會繼續專注於爭取建設、服務選區，讓雲林人看到真正的改變與進步，一步一腳印向選民報告，上任一年來為海線做了什麼，以及爭取鄉親認同。

罷免 國民黨 丁學忠

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