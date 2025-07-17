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羅廷瑋成綠營「罷免名單第一名」 盧秀燕：仇恨值高是因為台中人喜歡

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（中）說，羅廷瑋（左）仇恨值高是因為太多台中人喜歡他，才被民進黨視為眼中釘。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（中）說，羅廷瑋（左）仇恨值高是因為太多台中人喜歡他，才被民進黨視為眼中釘。記者陳敬丰／攝影

罷免倒數，藍綠陸戰白熱化，台中市是一級戰區，中六選區羅廷瑋被視為最危險的立委。台中市長盧秀燕今天為羅站台，表示他排在罷免名單第一名，是因為太有戰鬥力，仇恨值高是因為台中人喜歡他，拜託支持者726一定要出門投下不同意。

羅廷瑋今天在中區東協廣場舉辦問政說明會，盧秀燕出席，民眾黨立委陳昭姿、民眾黨台北市議員林珍羽、國民黨台中市議員張彥彤、高雄市議員邱于軒等人助陣。

盧秀燕說，羅廷瑋現在選情很危險，民進黨有優先拉下名單，台中第一名就是羅，因為他太有戰鬥力，從里長、議員到立委，票越來越多，爭取非常多建設，台中人喜歡，綠營才要說羅「仇恨值高」；民進黨去年6、7月就開始準備罷免他，但就連總預算都是9月才開始審，可謂毫無道理。

盧秀燕指出，民進黨過去8年完全執政，覺得立法院是自家開的，沒想到去年大選在國會輸給國民黨與民眾黨，失去立院多數，立法院長也換成國民黨的韓國瑜；民進黨罷免不是針對羅廷瑋1個人，而是針對韓國瑜乃至整個立法院，要換民進黨團總召柯建銘做院長、民進黨再次過半。

盧秀燕怒批，民進黨為了一黨之私乃至一人之私，發動大罷免，台北、新北、桃園與台中所有藍委都被罷免，動員全國，搞得國家政治不穩定，實在是太過份，因此這次一定要出聲、行動、反罷免，大罷免大失敗，民進黨才會好好反省，回頭顧民生，而非一直搞政治。

盧秀燕也強調，726一定要出門投票，曾經有1名大姐對她說「支持羅廷瑋，726絕對不會去投票」，很多人搞不太清楚罷免投票，以為不投票就是不支持；盧呼籲，當天一定要出門投下不同意票，超過10萬票不同意，羅廷瑋才能繼續留在立法院，也才能透過行動阻止民進黨胡作非為。

立法院三讀通過普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天表示沒錢，只剩300億元。盧秀燕認為，這是在野黨提案，民進黨不甘心功勞被搶走，才說是違法、沒錢，況且若真的只剩下300億元，民進黨自己提的撥補台電1000億元也不夠，因此更要讓藍白立委繼續待在立院，監督政府、追究查弊。

台中市長盧秀燕（前排左三）出席立委羅廷瑋（前排左二）問政說明會，呼籲支持者726出門投下不同意票。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（前排左三）出席立委羅廷瑋（前排左二）問政說明會，呼籲支持者726出門投下不同意票。記者陳敬丰／攝影

羅廷瑋 罷免 盧秀燕 民進黨 民眾黨 國民黨

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