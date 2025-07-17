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出奧步？台中藍營告罷免宣傳車掛黨徽 罷團：不是我們的車

中央社／ 台中17日電
近日有車輛在街頭張貼「7.26投同意 救回國民黨」的布條，藍營台中市黨部控訴黨徽遭冒用。國／國民黨台中市黨部提供
近日有車輛在街頭張貼「7.26投同意 救回國民黨」的布條，藍營台中市黨部控訴黨徽遭冒用。國／國民黨台中市黨部提供

台中街頭近日出現「726投同意 救回國民黨」宣傳車，國民黨台中市黨部主委顏文正說，宣傳車上的圖案與國民黨徽相似，有誤導之嫌，他今天提告。但有罷團志工發現那是國徽而非黨徽。

首波立委罷免選舉7月26日登場。國民黨台中市黨部主委顏文正今天下午率團前往台中地檢署提告，他表示，近日在西屯區街頭出現1輛宣傳車，看板上的圖案與國民黨的黨徽極為相似，且還有「726投同意救回國民黨」的文字，有誤導民眾之嫌。

國民黨台中市黨部發布文字稿澄清，未授權任何人使用黨名、黨徽製作該文宣，該行為恐涉「刑法」偽造文書罪及「選罷法」相關規定，因此依法蒐證提告，堅決反對認知作戰與不實操作，捍衛政黨公信力與民主制度。

對此，台中市6罷團僅表示，並非他們的宣傳車。有罷團志工發現，國民黨的黨徽是「白芒頂邊藍天」，但宣傳車上圖案的白日較小且未頂邊，是國徽並非黨徽。

罷團 罷免 國民黨

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