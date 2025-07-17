里鄰長發罷免公告夾帶反罷文宣 桃市選委會：3人函送地檢署偵辦

桃園市中壢區明德里、忠義里今分別傳出有里鄰長發放罷免公告及投票通知單時夾帶文宣，桃園市選委會今晚表示，已會同警方完成初步調查，包括明德里里長、鄰長和忠義里鄰長3人都將由警方函送地檢署偵辦。

選委會表示，今天上午接獲情資後，立即由監察委員率選委會同仁，前往中壢區公所督察罷免公告及投票通知單實際發放作業程序，並轉往明德里辦公室了解個案情況。

選委會表示，明德里里長自述，他在選委會取得通知單及公報時，並無反罷免文宣，放置於辦公室桌面後，遭某一鄰長誤以為可將地面上的反罷免文宣一同發放，因此將文宣至於公報上，過程中遭拍照傳出。

該里長也稱，實際無任何夾帶反霸文宣的選舉公報被發出；其他交予各鄰鄰長的通知單及公報，及投遞至里內各住戶過程，也無反罷免文宣，以上過程都可經里辦公處監視器確認。

另，忠義里也傳出有鄰長夾帶文宣，選委會表示，本案發生於某社區內第15鄰及第16鄰鄰長分送區域，第16鄰長將反罷免文宣與罷免投票通知單、公報一併投入第16鄰社區住戶信箱，亦將反罷免文宣單獨投入同社區第15鄰的住戶信箱，該16鄰鄰長表示皆為其個人所投遞。本案已由中壢分局受理調查程序中。

選委會強調，2案皆已進入司法偵查程序，除再次重申各級機關務必嚴守選務行政中立外，並請中壢區公所及里鄰長配合後續偵查程序，避免再次發生類似情況。

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