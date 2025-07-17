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罷免投開票日在即！警政署專案會議 警察維安將比照總統大選層級

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝

7月26日是罷免投開票日，距離今日僅餘10天，警政署今天邀集各相關警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共430人，召開專案視訊會議，宣示嚴正執法及制裁暴力決心，並要求罷免活動期間比照總統、副總統及立法委員選舉，全程開設治安維護工作聯合指揮所，確保本次罷免案「平安」、「平順」、「平穩」。

警政署長張榮興就黑道幫派暴力介入罷免情資，明確指示應予掃蕩、嚴辦，並要求機關如有受理告發假訊息案件，要用最快的速度破案澄清，提供國人正確資訊。另外為避免買票與賭盤影響本次罷免，也將持續投入警力布建、全力嚴查，誓言維護投票結果的公平性與公正性。

張榮興會中特別提醒，首次大規模罷免案治安維護，警察人員務必保持行政中立，對於維安工作，要求轄區警察機關務必配合選務機關，詳細盤點所有環節，落實進出管制及安檢，一定要做到維安滴水不漏。

警政署表示，法定罷免活動期間，各項罷免活動場次遽增，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾對於各項罷免活動應以和平、理性方式表達意見與訴求，支持警察機關執法立場，確保罷免治安維護工作圓滿達成。

警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝
警政署今天舉行專案會議，要求各轄區警察機關，維護罷免活動安全與進行，並要求警察人員行政中立。記者廖炳棋／翻攝

警察 罷免

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