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罷免投開票日將至 警政署專案會議宣示打擊不法

中央社／ 台北17日電
726罷免投開票日進入倒數。圖為投票示意圖。圖／聯合報系資料照片
726罷免投開票日進入倒數。圖為投票示意圖。圖／聯合報系資料照片

726罷免投開票日進入倒數，內政部警政署表示，今天特別邀集430名重要警察幹部召開專案視訊會議，要求罷免活動期間全程開設聯合指揮所，宣示嚴正執法決心。

警政署晚間發布新聞稿表示，由於罷免投開票日將至，今天特別邀集各相關警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共430人，召開專案視訊會議，宣示嚴正執法及制裁暴力之決心。

同時，要求罷免活動期間比照總統、副總統及立法委員選舉，全程開設治安維護工作聯合指揮所，確保本次罷免案「平安、平順、平穩」，讓社會更安全、安定。

警政署說，署長張榮興針對黑道幫派暴力介入罷免的情資，明確指示應予掃蕩、嚴辦，並要求機關若有受理告發假訊息案件，要用最快的速度破案澄清，提供國人正確資訊。

另外，為避免買票與賭盤影響本次罷免，也將持續投入警力布建、全力嚴查，誓言維護投票結果的公平性與公正性。

張榮興提醒，本次執行國內首次大規模罷免案治安維護，警察人員務必保持行政中立，對於維安工作，要求轄區警察機關務必配合選務機關，詳細盤點所有環節，落實進出管制及安檢，一定要做到維安滴水不漏。

警政署表示，法定罷免活動期間，各項罷免活動場次遽增，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾對於各項罷免活動應以和平、理性方式表達意見與訴求，支持警察機關執法立場，確保罷免治安維護工作圓滿達成。

警察 行政中立 罷免 內政部

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