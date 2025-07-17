遭民眾嗆聲…罷團志工回「罷免也是救國」 名嘴諷：務實救國工作者
國民黨近日猛轟綠營不救災猛搞大罷免，罷免藍委賴士葆團體「文山退葆」也在社群媒體分享支持者要他們救災，罷團反嗆推罷免是在「救國」引發熱議，名嘴謝寒冰酸災都救不了卻說可救國，「原來是務實救國工作者。」
罷團「文山退葆」在社群分享一段影片，內容分享近日不少站街頭宣講，遇到有民眾嗆聲，甚至想衝上前爆粗口、比倒讚，嗆聲「還敢拿國旗出來，王八蛋」，甚至有人大酸「你們那麼閒，趕快去台南救災啦。」
罷團志工在影片中表示，「我在救災啊、我在救國啊，你要去救災的話，阿伯靠你啦」，片尾更寫下，「為了守護民主自由的台灣，我們堅持到現在，7月26讓我們為自己、家人、以及下一代按下反共護台的同意罷免。」
貼文一出，引起不小討論，有網友支持罷團，「救災是一般人可以做的嗎？我們是能捐物資、捐款，但是不要貿然去災區添亂」、「保護努力救國的公民團體」、「最近的台詞都是救災」。不過名嘴謝寒冰也在臉書暗酸，「災都救不了，你跟我說你能救國？原來是務實的救國工作者啊⋯⋯」。
「文山退葆」發起人林啟群表示，確實有遇到民眾被藍營帶風向，對罷團志工嗆聲，但現階段不會與民眾發生衝突，會有幽默、詼諧方式回應，盡量維持理性，相性支持者能夠明辨是非。
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