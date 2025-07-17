罷免延燒！「海鯤號」事件再被翻出 徐巧芯回嗆：是對方不懂

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯曾說「海鯤號浮起來就有錢了」，再度被翻出。徐巧芯今下午受訪再被問及此事，強調不是她不懂，而是對方不懂，潛艦不是能浮在海面就好；審預算時，難道不用要求要安全且良好的第一艘原型艦完成，才去編列後續預算嗎？

徐巧芯說，不是她不了解，國防部長顧立雄也親口說，一定要等到海上測試完成之後，才會去使用後續潛艦的預算。而海上測試分成兩種，一個是50公尺下下潛，再來是200公尺的下潛，目前這兩項海鯤號都還沒有做到，所以當初才會說海鯤號要先潛下去再浮起來。

徐巧芯說，一個連潛下去、浮上來的過程都還沒有，就要去做第二艘到第七艘且耗費2800多億元的預算，「我們在審查預算的時候，難道不需要要求對方要有安全且良好的第一艘原型艦完成，才能去使用或是編列後續潛艦的預算嗎？」

徐巧芯再強調，不是她不懂，而是對方不懂一個潛艦並非橡皮艇，不是說浮在海面就好，需要有浮航、淺水潛航、深水潛航及戰術測試，現階段只有浮航而已，要完成所謂的水上測試最起碼要到9月底。這也可能再往後延，所以在這之前就要求會凍結部分預算，避免食言。 大罷免投票進入倒數，立法院長韓國瑜（左）今天傍晚陪同國民黨立委徐巧芯（右）車掃，拜託支持者出來投下不同意票。記者余承翰／攝影

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