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投票倒數！罷免公報夾反罷文宣遭疑正當性 桃檢分案調查

中央社／ 桃園17日電
桃園市中壢區有罷免公報夾帶「不同意罷免」文宣。涉案兩里說是鄰長個人行為，一里是鄰長誤發後收回，一里並未派發；桃園地檢署表示，接獲民眾檢舉告發，已受理分案調查中。示意圖。本報資料照片
桃園市中壢區有罷免公報夾帶「不同意罷免」文宣。涉案兩里說是鄰長個人行為，一里是鄰長誤發後收回，一里並未派發；桃園地檢署表示，接獲民眾檢舉告發，已受理分案調查中。示意圖。本報資料照片

桃園市中壢區有罷免公報夾帶「不同意罷免」文宣。涉案兩里說是鄰長個人行為，一里是鄰長誤發後收回，一里並未派發；桃園地檢署表示，接獲民眾檢舉告發，已受理分案調查中。

民進黨立委王義川今天透過社群網站Threads發布罷免公報夾帶國民黨立委魯明哲「不同意罷免」文宣的照片，質疑正當性；桃園市選舉委員會表示正在調查，違反行政中立部分會依規定移送法辦。

中壢警方表示，已與桃園市選委會人員到里辦公室了解原委，也將相關監視提供選委會、桃園地檢署調查是否違反選罷法；桃園地檢署則向媒體表示，已有民眾檢舉告發、受理分案調查中。

魯明哲 罷免 王義川 桃園地檢署 國民黨 中壢 Threads

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