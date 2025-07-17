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桃園罷免公報夾反罷文宣 里長：鄰長個人行為

中央社／ 桃園17日電

桃園市中壢區有罷免公報夾帶「不同意罷免」文宣。桃園藍營議員質疑綠營自導自演，綠批藍看見影子就開槍；涉及兩里則說是鄰長個人行為，一里是鄰長誤發後收回，一里並未派發。

民進黨立委王義川今天透過社群網站Threads發布罷免公報夾帶國民黨立委魯明哲「不同意罷免」文宣的照片，質疑正當性；桃園市選舉委員會表示，正在調查這名里長、要求說明相關行為，違反行政中立部分會依規定移送法辦。

國民黨桃園市議員詹江村在臉書（Facebook）發文表示，中壢區明德里長陳朝福是該區民進黨議員的親戚，陳朝福在家中辦公室將投票通知單夾入國民黨立委魯明哲的反罷免文宣，拍照之後再將相片傳給民進黨立委王義川爆料，完全是擺拍造謠、自導自演。

陳朝福向中央社表示，罷免公報和反罷免文宣是同時送到里辦公室，他有特別交代鄰長「兩個不能一起發」，但還是有鄰長把兩個捆在一起，照片則是另一名鄰長刻意來拍、傳出去的；這批跟文宣綁在一起的罷免公報一份都沒發出去。

針對網傳另一張選舉公報夾帶文宣被塞在信箱的照片，該里是中壢區忠義里，里長簡秋榮向中央社表示，他昨天請鄰長來拿罷免公報跟通知單回去發放，今天早上就接到派出所的通知，才知道有鄰長誤事。

簡秋榮說，那名鄰長是因為朋友請託幫忙發傳單，就順手綁在一起發，不知道違反規定，該鄰約200戶，發完後就有人提醒這樣子不合規定，所以在他和警方到的時候，鄰長就已經把文宣都收回了。

民進黨桃園市議員和罷團下午在台北開記者會時被媒體問及此事，議員魏筠表示，媒體報導里長說文宣和罷免公報是剛好放在一起、發出去是鄰長個人行為，但是有這麼「剛好」的事情嗎？詹江村是看到影子就開槍。

魯明哲辦公室發聲明表示，罷免公報夾帶文宣一事與他們無關，該地點經選委會調查是某里長辦公室，該里長並不屬於他們志工發送文宣的系統，該里長也稱目前一份公報文宣都沒發送出去；呼籲不管是反罷免或罷免團體，都應遵守相關法令，避免造成不必要的紛爭。

魯明哲 罷免

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