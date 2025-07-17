韓國瑜陪同車掃 徐巧芯替葉元之遭青鳥吐口水抱屈
罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今下午5時在信義區邀請立法院長韓國瑜車隊掃街，現場也有支持者陪同舉牌喊「726出來投不同意」。對於近期選舉激戰，她替同事遭民眾吐口水的立委葉元之抱屈，認為部分青鳥和不理性支持者作法相當不合理。
徐巧芯出發之前受訪，媒體詢問目前選情，她說，擔任議員以來，現在又到立法院，不斷地去揭發民進黨的醜陋的事情，甚至連共諜案都是她揭發的，所以民進黨當然想要除之而後快，「國會裡面沒有徐巧芯、民進黨很開心。」
徐巧芯也坦言，她和國民黨立委王鴻薇只要越是站在前線對抗民進黨，選情就相當危險，「那如果說站在前線對抗的民進黨是第一個被罷免的，那以後誰還願意出來對抗這個執政黨呢？」
尤其罷免選舉進入倒數。徐巧芯也有感替板橋選區的葉元之說話，她說，現在有部分的青鳥、不理性的支持者開始攻擊立法委員，今天甚至有青鳥對葉元之吐口水，她看了覺得非常不合理。
徐巧芯說，再者，台北、台中都看到一輛車，上頭寫「救國民黨，投同意」這是騙人、騙大家，現在是不是因為看到了所有民調，反對罷免的都比支持罷免的來的高，所以開始出奧步，所以看到這些車輛時，呼籲民眾直接檢舉。
另一方面，媒體問到總統賴清德恢復團結十講。徐巧芯說，非常期待，十場一定要講好講滿，賴清德曾經講過要打掉雜質、民主不是表決多就贏，還曾經說一萬元買個菜就花掉，這些內容都是在演講時說的，或許也是賴的真心話，希望賴清德十講一個都不能缺。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言