韓國瑜陪同車掃 徐巧芯替葉元之遭青鳥吐口水抱屈

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今下午5時在信義區邀請立法院長韓國瑜車隊掃街，現場也有支持者陪同舉牌喊「726出來投不同意」。對於近期選舉激戰，她替同事遭民眾吐口水的立委葉元之抱屈，認為部分青鳥和不理性支持者作法相當不合理。

徐巧芯出發之前受訪，媒體詢問目前選情，她說，擔任議員以來，現在又到立法院，不斷地去揭發民進黨的醜陋的事情，甚至連共諜案都是她揭發的，所以民進黨當然想要除之而後快，「國會裡面沒有徐巧芯、民進黨很開心。」

徐巧芯也坦言，她和國民黨立委王鴻薇只要越是站在前線對抗民進黨，選情就相當危險，「那如果說站在前線對抗的民進黨是第一個被罷免的，那以後誰還願意出來對抗這個執政黨呢？」

尤其罷免選舉進入倒數。徐巧芯也有感替板橋選區的葉元之說話，她說，現在有部分的青鳥、不理性的支持者開始攻擊立法委員，今天甚至有青鳥對葉元之吐口水，她看了覺得非常不合理。

徐巧芯說，再者，台北、台中都看到一輛車，上頭寫「救國民黨，投同意」這是騙人、騙大家，現在是不是因為看到了所有民調，反對罷免的都比支持罷免的來的高，所以開始出奧步，所以看到這些車輛時，呼籲民眾直接檢舉。

另一方面，媒體問到總統賴清德恢復團結十講。徐巧芯說，非常期待，十場一定要講好講滿，賴清德曾經講過要打掉雜質、民主不是表決多就贏，還曾經說一萬元買個菜就花掉，這些內容都是在演講時說的，或許也是賴的真心話，希望賴清德十講一個都不能缺。 立法院長韓國瑜（左）陪同國民黨立委徐巧芯車隊掃街。記者邱書昱／攝影 國民黨立委徐巧芯車隊掃街時，遇到開車路過的民眾比讚幫忙加油。記者邱書昱／攝影

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