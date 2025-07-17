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影／大罷免投票倒數 韓國瑜陪同徐巧芯車掃

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
大罷免投票進入倒數，立法院長韓國瑜（左）今天傍晚陪同國民黨立委徐巧芯（右）車掃，拜託支持者出來投下不同意票。記者余承翰／攝影
大罷免投票進入倒數，立法院長韓國瑜（左）今天傍晚陪同國民黨立委徐巧芯（右）車掃，拜託支持者出來投下不同意票。記者余承翰／攝影

罷免投票進入倒數，立法院長韓國瑜今天傍晚陪同國民黨立委徐巧芯車掃，拜託支持者出來投下不同意票。

徐巧芯受訪時談到賴清德總統近日可能會舉行國家十講第五講，她表示非常期待，一定要十講講好講滿，要對人民負責，說好十講一講都不能缺。

大罷免投票進入倒數，國民黨立委徐巧芯（右）今天傍晚發動車掃拜託支持者出來投票，許多人替她加油站打氣。記者余承翰／攝影
大罷免投票進入倒數，國民黨立委徐巧芯（右）今天傍晚發動車掃拜託支持者出來投票，許多人替她加油站打氣。記者余承翰／攝影
大罷免投票進入倒數，立法院長韓國瑜（左）今天傍晚陪同國民黨立委徐巧芯（右）車掃，拜託支持者出來投下不同意票。記者余承翰／攝影
大罷免投票進入倒數，立法院長韓國瑜（左）今天傍晚陪同國民黨立委徐巧芯（右）車掃，拜託支持者出來投下不同意票。記者余承翰／攝影
大罷免投票進入倒數，國民黨立委徐巧芯（中）今天傍晚發動車掃拜託支持者出來投票，談到賴清德總統近日可能會舉行國家十講第五講，她表示非常期待，一定要十講講好講滿。記者余承翰／攝影
大罷免投票進入倒數，國民黨立委徐巧芯（中）今天傍晚發動車掃拜託支持者出來投票，談到賴清德總統近日可能會舉行國家十講第五講，她表示非常期待，一定要十講講好講滿。記者余承翰／攝影

韓國瑜 賴清德 罷免 徐巧芯 國民黨

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