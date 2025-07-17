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台中6罷團齊上街！7月20日召百工百業反共護台大遊行

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中6區罷藍委罷團代表今著工作服亮相，邀百工百業20日上街，參與「大台中我同意」遊行。記者趙容萱／攝影
台中6區罷藍委罷團代表今著工作服亮相，邀百工百業20日上街，參與「大台中我同意」遊行。記者趙容萱／攝影

首波大罷免將在7月26日投票，台中市6區罷藍委罷團與台中市全面罷免協會宣布，20日周日下午將舉辦「大台中我同意」百花齊放反共護台大遊行，邀中台灣百工百業上街，一同展現同意罷免、拒絕親中勢力，與守護台灣力量。

中選會審定首波罷免案，包括台中市區3名藍委，包括中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋都列為首波遭罷免名單內。另外，藍委中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣等3件罷免案補提查對結果明天公布。

台中6區罷團代表今天上午著工作服亮相，呼籲各行業民眾響應，「中二解顏」發言人林宣宏著鋁門窗工服，「中四廢翔」發言人高凡璽著社工服，「中五斷健」發言人台灣衣美局是設計師，「中六敲羅」志工小陳穿甜點師圍巾，「中八擊臣」領銜人廖芝晏以媽媽身分登場，眾人高呼「大台中，我同意」鼓勵百工百業民眾齊上街大遊行。 

罷團表示，20日周日下午3時30分在台中市民廣場集合，一同走到終點元保宮，徒步期間，歡迎穿上最能代表身分裝扮，主婦舞鍋鏟、律師穿律師服、學生穿制服、潛水客戴面鏡、搖滾樂團整隊出征、變裝皇后閃亮登場，讓世界看到同意罷免、拒絕親中勢力與守護台灣力量。

台中6區罷藍委罷團代表今著工作服亮相，邀百工百業20日上街，參與「大台中我同意」遊行。記者趙容萱／攝影
台中6區罷藍委罷團代表今著工作服亮相，邀百工百業20日上街，參與「大台中我同意」遊行。記者趙容萱／攝影

罷團 罷免 台中市

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