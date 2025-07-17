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藍營告發花蓮綠議員包車返鄉投罷免票涉賄選 張美慧怒回無中生有

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒（左一）與國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（左二）等人，質疑民進黨花蓮縣議員張美慧涉違反選罷法，今天到地檢署告發。記者王思慧／攝影
國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒（左一）與國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（左二）等人，質疑民進黨花蓮縣議員張美慧涉違反選罷法，今天到地檢署告發。記者王思慧／攝影

距離罷免投票日剩下不到10天，國民黨花蓮縣議會黨團質疑，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧公開宣稱，出資安排遊覽車協助選民返鄉投票有賄選的嫌疑，今天到地檢署告發。張美慧回應，返鄉列車是鼓勵性質需要自費，告發內容是無中生有。

國民黨立委陳玉珍引用媒體報導指出，張美慧日前受訪時透露，一位不是花蓮人的北部民眾主動找她，願意出錢請遊覽車載外漂民眾回花蓮投票。今天下午國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒與國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志等人，質疑張美慧涉違反選罷法，到地檢署告發。

林杏兒表示，張美慧之前提出要包車讓青年返鄉投票，呼籲議員身為民代不要知法犯法，選罷法明文規定禁止在選舉前，利用交通或金錢所有利益交換方式，引誘選民投票，甚至引導投票意向。

林杏兒指出，不管是包車還是免費補助車資，都是期約賄選，雖然沒有告訴民眾說要支持誰，但是其實裡面有規定，只要支付行為成立，投票意向有間接連結；張美慧身為民意代表，卻大方談論出資安排返鄉車輛，試圖以「認購車票」包裝逃避法律責任，是對法治的踐踏與侮辱。

對於國民黨到地檢署告發，張美慧說，「傅崐萁現在就是沒招了」，才會這樣找外地人來花蓮亂告發一通，告發的內容完全是扭曲、無中生有的內容，花蓮青年團體「洄萊啟程」推動公民教育快十年，每次選舉都有推出返鄉列車鼓勵花蓮外地遊子返鄉投票，要自費是眾所皆知的事情，行之有年的活動遭國民黨惡意扭曲，完全是烏賊戰。

張美慧說，真正砸大錢，操弄罷免選舉的人是傅崐萁，如果真的有搭乘「張美慧出資免費返鄉投票遊覽車者」歡迎實名檢舉，張美慧願意提供10萬元檢舉查獲獎金。如有傅崐萁「賄選」情資歡迎檢舉，除了有地檢署的檢舉查獲獎金50萬元，個人也再提供10萬元檢舉賄選查獲獎金，「檢舉傅崐萁專線03- 833-8939」。

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧表示，返鄉列車是鼓勵性質需要自費，國民黨告發內容是無中生有。圖／花蓮縣議員張美慧提供
民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧表示，返鄉列車是鼓勵性質需要自費，國民黨告發內容是無中生有。圖／花蓮縣議員張美慧提供
國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒（前排中）與國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（前排右）等人，質疑民進黨花蓮縣議員張美慧涉違反選罷法，今天到地檢署告發。記者王思慧／攝影
國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒（前排中）與國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（前排右）等人，質疑民進黨花蓮縣議員張美慧涉違反選罷法，今天到地檢署告發。記者王思慧／攝影

賄選 花蓮 罷免 民進黨 張美慧 國民黨

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