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卓榮泰拒普發一萬 朱立倫：大罷免淪大唬爛726出來投票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今日表示，尊重立法院議程，但「內心非常交戰」，被批拒發現金。國民黨主席朱立倫說，省不能省百姓，餓不能餓人民，大罷免大唬爛，唯有大罷免投下不同意，才能真正達到「還錢於民」。

朱立倫表示，綠友友吃銅吃鐵，百姓卻無法拿回超徵的納稅錢。卓榮泰院長是想跟全民說，「賴清德不如蔡英文總統嗎？」

朱立倫表示，很遺憾，國民黨努力推動普發一萬現金應對經濟衝擊的方案，民進黨卻一心搞大罷免的政治惡鬥。卓榮泰院長在記者會努力的用話術找理由，一方面說政府沒有錢進行普發，卻又說政府在110年至113年實徵數超過預算數，是有1兆8707億，明擺著超徵稅金，卻又不願普發現金。

朱立倫認為，即便如卓榮泰所說，1.87兆的超徵，行政院已經用掉1.4兆。目前可用餘額4436億，立法院通過的是上限5450億「特別條例」，分三年執行。行政院今年把2300億還錢於民編滿毫無問題，其他項目則依法分年提出特別預算。

朱立倫批，卓榮泰稱他「內心交戰」，有什麼好交戰？ 難道卓揆內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？

朱立倫強調，過去蔡英文政府想發錢的時候就是「經濟果實全民共享」，結果當在野黨為了緩解關稅壓力推出普發現金一萬塊，卓榮泰院長就裝窮，用混淆視聽的方式說政府已經沒錢，難道卓榮泰院長言下之意是說賴清德執政後，國庫被掏空、支出被浪費，所以民進黨執政愈久，台灣愈慘嗎？

朱立倫總結，國民黨的立場一直很清楚，台灣在應對經濟衝擊已經是事實，對美關稅的衝擊已經引起全球經濟壓力，這一點南韓、新加坡都已經進行普發現金以應對關稅衝擊，民進黨為政治鬥爭，邏輯前後矛盾，實在讓全民看不懂。現在已淪為大罷免大唬爛，唯有大罷免投下不同意，才能真正達到還錢於民。

罷免 民進黨 朱立倫 普發一萬 國民黨 卓榮泰

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