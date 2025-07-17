罷免在即！蔣萬安面諫「一家人槍口不對內」 賴清德臉色鐵青
城鎮韌性演習今北市登場。總統賴清德15時40分到中山國小視導北市戰時急救及災民收容等演練。北市長蔣萬安在視察後致詞時闡述「真正的團結」，並面諫賴清德「我們都是一家人，槍口絕對不對內。」並向賴總統喊話，「我相信，理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實。」
對於蔣萬安的致詞內容，賴清德總統則是一臉鐵青，沒有表情。
蔣萬安提到，團結，是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念；團結，不是用講的，而是要行動；蔣萬安也引用麥克阿瑟名言：台灣是「不沉的航空母艦」，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡。
蔣萬安也暗指共諜案，表示要求納入更多反情報、諜報問題、資訊安全、國家機密保護面向，要有能信任彼此的集體意志。並向賴總統喊話，理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實。
蔣萬安說，近年來大環境越來越兵兇戰危，更應該做好一切準備。不畏戰，才是最好的備戰，絕對不會讓人民無路可走！
蔣萬安也宣示：一定會為台灣、為中華民國，守好我們的首都！「守土有責、寸土不讓」，要讓所有人看到：台北站得穩，台灣就屹立不搖！致詞最後，蔣也以英語向國際展現城鎮韌性作為。
媒體在賴總統視導中段時喊問，北市戰時急救量能準備夠嗎？儘管賴清德無回答，不過有轉頭看向媒體，只有點了頭，並無特別表情。
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