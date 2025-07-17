快訊

川普對陸態度軟化？外媒曝：爭取與習近平峰會及貿易協議

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

不甩演習？北市男逛大街嗆「不然要怎樣」 2女高架上自拍全網傻眼

花蓮藍營控反罷旗幟遭破壞 罷團支持提告揪真凶

中央社／ 花蓮縣17日電

國民黨立委傅崐萁罷免案將於26日投票，國民黨花蓮縣黨部指控，志工辛苦懸掛的布條、旗幟，遭罷團粗暴拆除並毀損；罷團回應，支持提告，揪出破壞真凶。

國民黨花蓮縣黨部今天發布聲明指出，近日發現基層黨工、志工辛苦懸掛布條及旗幟，在多處熱點遭粗暴拆除，強行綁上罷團宣傳物，也有部分旗幟遭惡意塗改。

國民黨花蓮縣黨部指出，布條、旗幟是傳遞和平理性的訴求，反對惡意罷免，呼籲罷團及背後政治勢力，停止挑撥製造對立及仇恨，選舉可以競爭，但不應惡鬥；理念可以不同，但不該破壞民主規則。

支持罷免的公民團體「微光花蓮」發言人W接受中央社記者採訪表示，若國民黨有相關證據，歡迎報案、提告，由警方調閱監視器畫面，一定要找到破壞的真凶。

W表示，根據國民黨提供遭塗鴉的旗幟照片，有些是在原民部落，罷團都是守法公民，不會不理性破壞；另外，也提出民眾在七腳川圍欄掛上罷免旗幟的照片對照，強調早於國民黨懸掛前就掛上，呼籲國民黨查明清楚再指控，不要惡意抹黑。

公民團體「曙光花蓮」表示，經詢問志工朋友，皆否認有破壞或拆除行為；若國民黨有證據應依法提告，而非散布不實指控，距離投票不到10天，相信國民黨一定是急了，才會釋放各種造謠假訊息。

罷團 罷免 國民黨

延伸閱讀

【重磅快評】禁被害人喊救命？李進勇護航大罷免殺紅眼

影／掛國民黨徽稱「同意罷免」？ 藍營台中黨部斥混淆、提告選罷法

花蓮投票通知單夾帶傅崐萁反罷文宣 縣議員擬告發違法宣傳

罷免投票倒數 桃園藍綠互控對方出「奧步」

相關新聞

罷免在即！蔣萬安面諫「一家人槍口不對內」 賴清德臉色鐵青

城鎮韌性演習今北市登場。總統賴清德15時40分到中山國小視導北市戰時急救及災民收容等演練。北市長蔣萬安在視察後致詞時闡述...

慘遭綠營支持者「吐口水到嘴裡」 葉元之嘆：滿噁心的

新北市立委葉元之今早在街頭宣傳反罷免，但遭綠營支持者比到讚甚至吐口水，葉元之表示，看到這場景，只想問賴總統，您沒發現在您...

基隆罷免林沛祥門檻出爐 同意票要破7萬5995票且多於不同意票

基隆市選委會今天公布罷免立委林沛祥案投票的選舉人數為30萬3980人，依選罷法規定，罷免案成立要件為，同意票數大於不同意...

台中726大罷免投票…選委會今發出投票通知 20日辦說明會

大罷免第一波投票7月26日將近，台中市第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪及第六選區羅廷瑋成案，台中市選舉委員會表示，投票通知...

綠質疑漏印投票通知單、叫民眾去廟拿 桃園選委會曝真相

726罷免投票倒數，民進黨桃園市議員余信憲今指，桃園市政府漏印投票通知單，有民眾沒收到選舉公報，里長還叫大家去廟裡自己拿...

【重磅快評】禁被害人喊救命？李進勇護航大罷免殺紅眼

大罷免投票日倒數計時，中選會主委李進勇一度表示，如果宣稱「告急」、「搶救」，就個案認定還是會被認為違反選罷法規定。相關說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。