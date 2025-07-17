花蓮藍營控反罷旗幟遭破壞 罷團支持提告揪真凶
國民黨立委傅崐萁罷免案將於26日投票，國民黨花蓮縣黨部指控，志工辛苦懸掛的布條、旗幟，遭罷團粗暴拆除並毀損；罷團回應，支持提告，揪出破壞真凶。
國民黨花蓮縣黨部今天發布聲明指出，近日發現基層黨工、志工辛苦懸掛布條及旗幟，在多處熱點遭粗暴拆除，強行綁上罷團宣傳物，也有部分旗幟遭惡意塗改。
國民黨花蓮縣黨部指出，布條、旗幟是傳遞和平理性的訴求，反對惡意罷免，呼籲罷團及背後政治勢力，停止挑撥製造對立及仇恨，選舉可以競爭，但不應惡鬥；理念可以不同，但不該破壞民主規則。
支持罷免的公民團體「微光花蓮」發言人W接受中央社記者採訪表示，若國民黨有相關證據，歡迎報案、提告，由警方調閱監視器畫面，一定要找到破壞的真凶。
W表示，根據國民黨提供遭塗鴉的旗幟照片，有些是在原民部落，罷團都是守法公民，不會不理性破壞；另外，也提出民眾在七腳川圍欄掛上罷免旗幟的照片對照，強調早於國民黨懸掛前就掛上，呼籲國民黨查明清楚再指控，不要惡意抹黑。
公民團體「曙光花蓮」表示，經詢問志工朋友，皆否認有破壞或拆除行為；若國民黨有證據應依法提告，而非散布不實指控，距離投票不到10天，相信國民黨一定是急了，才會釋放各種造謠假訊息。
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