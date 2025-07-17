慘遭綠營支持者「吐口水到嘴裡」 葉元之嘆：滿噁心的
新北市立委葉元之今早在街頭宣傳反罷免，但遭綠營支持者比到讚甚至吐口水，葉元之表示，看到這場景，只想問賴總統，您沒發現在您的治理下，台灣社會已撕裂的越來越嚴重？
葉元之說，早上因為林右昌、蘇巧慧、吳思瑤等一干民進黨人到板橋來搞罷免，許多電視台記者找自己回應，當攝影機腳架一架好，這位婦人騎機車出現，在旁邊嗆聲喊罷免，讓採訪工作無法進行。
葉表示對方隨便指控踢她，還脫口說出羅致政叫她不要理葉，問她是否為羅致政團隊，她好像感覺說溜嘴，所以一直比倒讚大喊「同意罷免」，中間還對自己吐口水。
接著大喊「你沒有照顧國家啦！」葉問「我怎麼樣沒有照顧國家？」旁邊男子加碼說「沒有為民服務」。自己立刻細數他服務附近兩里的建設，包括親自會勘爭取振興里電線桿地下化、親自會勘爭取振義里荒廢國有地活化成停車場。
葉表示，對方口水直接吐到自己的嘴巴裡滿噁心的，但不怪吐口水的婦人，某種程度上她也算受害者，是賴清德撕裂台灣的受害者，她可能平常生活是溫和的，但是在政治上，被政客洗腦、煽動，最大的主因就是賴清德及民進黨搞大罷免，不斷透過謊言撕裂台灣，造成現在是有史以來最對立的時刻，大家無法理性對話。
葉元之喊話賴清德總統，還要繼續為了政治私利，繼續分裂台灣嗎？
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言