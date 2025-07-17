慘遭綠營支持者「吐口水到嘴裡」 葉元之嘆：滿噁心的

新北市立委葉元之今早在街頭宣傳反罷免，但遭綠營支持者比到讚甚至吐口水，葉元之表示，看到這場景，只想問賴總統，您沒發現在您的治理下，台灣社會已撕裂的越來越嚴重？

葉元之說，早上因為林右昌、蘇巧慧、吳思瑤等一干民進黨人到板橋來搞罷免，許多電視台記者找自己回應，當攝影機腳架一架好，這位婦人騎機車出現，在旁邊嗆聲喊罷免，讓採訪工作無法進行。

葉表示對方隨便指控踢她，還脫口說出羅致政叫她不要理葉，問她是否為羅致政團隊，她好像感覺說溜嘴，所以一直比倒讚大喊「同意罷免」，中間還對自己吐口水。

接著大喊「你沒有照顧國家啦！」葉問「我怎麼樣沒有照顧國家？」旁邊男子加碼說「沒有為民服務」。自己立刻細數他服務附近兩里的建設，包括親自會勘爭取振興里電線桿地下化、親自會勘爭取振義里荒廢國有地活化成停車場。

葉表示，對方口水直接吐到自己的嘴巴裡滿噁心的，但不怪吐口水的婦人，某種程度上她也算受害者，是賴清德撕裂台灣的受害者，她可能平常生活是溫和的，但是在政治上，被政客洗腦、煽動，最大的主因就是賴清德及民進黨搞大罷免，不斷透過謊言撕裂台灣，造成現在是有史以來最對立的時刻，大家無法理性對話。

葉元之喊話賴清德總統，還要繼續為了政治私利，繼續分裂台灣嗎？

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