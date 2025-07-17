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基隆罷免林沛祥門檻出爐 同意票要破7萬5995票且多於不同意票

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆罷免林沛祥門檻出爐，同意票要破7萬5995票且多於不同意。圖／林沛祥辦公室提供
基隆罷免林沛祥門檻出爐，同意票要破7萬5995票且多於不同意。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市選委會今天公布罷免立委林沛祥案投票的選舉人數為30萬3980人，依選罷法規定，罷免案成立要件為，同意票數大於不同意票數且達原選舉區選舉人總數25%以上。也就是說，這次同意票數必須超過75995票且同意票必須多於不同意票，罷免才會過關。

根據去年中選會公布立委選舉開票結果，林沛祥得票數9萬1986、得票率43.62%。基隆選委會今天公布這次罷免案的選舉人總數為30萬3980人，比去年立委選舉人數略多。

選委會人員表示，依選罷法規定，罷免案成立要件為，同意票數大於不同意票數且達原選舉區選舉人總數25%以上。也就是說，這次同意票數必須超過75995票，且同意票必須多於不同意票，罷免才會過關。

選委會指出，各區公所將陸續送達罷免公告、投票通知單至選舉區內各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地之區公所查詢。

罷免 林沛祥 基隆市選委會 中選會

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