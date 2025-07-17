台中726大罷免投票…選委會今發出投票通知 20日辦說明會
大罷免第一波投票7月26日將近，台中市第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪及第六選區羅廷瑋成案，台中市選舉委員會表示，投票通知單與罷免公告今（17）日起由各里鄰長協助分送至住戶，請民眾注意投票日期，並事先準備好相關證件；20日舉辦電視說明會。
近期網路流傳「罷免投票不發通知單」，台中市選委會嚴正澄清，該訊息並非事實，立委罷免與其他選舉、公投等作業一致，均會發送投票通知單。目前所有通知單已交由區公所，委請里鄰長分送。若民眾未收到，可向戶籍所在地區公所洽詢，以保障投票權益。
選委會指出，依據選舉法規，凡年滿20歲（即2005年7月26日以前出生），且自2025年3月26日前已設籍並居住於該選區滿4個月的市民，皆具投票資格；當天投票時，請攜帶國民身分證、印章與投票通知單前往指定投票所，若未帶通知單，持有有效證件與印章也可投票。
投票當日，選民將領取1張罷免選票，選票上載明被罷免人姓名，並設有「同意罷免」與「不同意罷免」2個選項。選委會提醒，務必使用選委會提供的圈選工具正確圈選，切勿於選票上簽名、塗寫或蓋私章，以免失效。
選委會表示，此次將在第四、五、六選區設立共777個投開票所，選民應依投票通知單所列資訊前往指定地點投票。同時，中央選委會也設立罷免投票所查詢網站（https://polling.cec.gov.tw/index.html），民眾可輸入戶籍所在區域，即可查詢地址及位置地圖。
此外，台中市第四、五、六選區立委罷免案的3場公辦電視說明會，將分別於7月20日上午10時、下午3時及晚上7時舉行，民眾可透過群健有線CH20頻道或「台中市選舉委員會」YouTube頻道收看直播；重播時間則安排於7月21日至23日晚上7時，歡迎市民踴躍收看。
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