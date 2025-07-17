批卓揆拒普發現金 王鴻薇籲用更大民主表達不同意
行政院長卓榮泰稱普發現金一萬元得舉債，令人「內心交戰」。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，卓不滿立法院政策應透過覆議，怎會用記者會方式單方面否決，公然拒絕普發一萬？推測是要保護賴清德總統，但賴早就公開不支持普發一萬，政府要繼續鐵頭，就準備迎接反噬，大家將用「更大的民主」告訴他們「不同意」。
立法院日前三讀通過特別條例，匡列5450億元，明定普發現金1萬元，但未納入撥補台電1000億元。卓榮泰分析，如此須舉債1014億元，「道德上過不過得去？」；他還批評，在野黨如此作法違法違憲，「不要規避、當作法盲一樣的規避法律條文。」
王鴻薇批評，看來執政黨決定告訴國人「政府超收不還錢」，要用強硬蠻幹的方式，公然跟全國多數民意宣戰。照憲法來看，行政院若不接受立法院政策，應該經賴清德總統核可提出覆議，覆議不通過，行政院長卓榮泰就應該請辭下台，卓不願意面臨民意檢視，用記者會的方式單方面否決多數民意結果，毫無民主法治素養可言。
王鴻薇還批，面對全民對普發一萬元的高度民意支持，卓榮泰頻頻出來扮黑臉，甚至脫序說出「一萬只能買遙控飛機、買冰箱」的荒謬言論，轉移國人對於不發錢的質疑，而卓榮泰這次違反憲政體制，直接記者會否決，而非提出覆議，就是為了保護賴總統，畢竟覆議是要經賴總統核可，火就會燒到賴總統身上。
王鴻薇指出，全國人民都知道，在賴總統團結第四講就公開說明不支持普發一萬，這把火將不可收拾的繼續往上燒。她表示，要代表全國多數民意鄭重警告卓榮泰，如果要反對全民普發一萬元、與社會多數民意作對，請提出覆議，到時候讓全國人民看看，這個政府要用什麼理由超收稅不還。
王鴻薇說，若政府要繼續頭鐵不願意發錢給人民，就準備迎接民意的反噬與反撲，大家7月26日用「更大的民主」投下「不同意」，讓賴總統知道國家不是民進黨的，更展現人民的意志。
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