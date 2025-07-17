綠質疑漏印投票通知單、叫民眾去廟拿 桃園選委會曝真相
726罷免投票倒數，民進黨桃園市議員余信憲今指，桃園市政府漏印投票通知單，有民眾沒收到選舉公報，里長還叫大家去廟裡自己拿，質疑市府違法，要求市長張善政出來面對。桃園市選委會則表示，投票通知單及選舉公報均依規定由里、鄰長親自送達家戶，並無蓄意漏發，放置在廟宇的選舉公報也是該里留存的備份，為便利民眾索取，才放在里內公共空間，並無蓄意妨礙選務。
對於議員要求張善政出面，市府表示，選務由選委會負責，市府沒有回應。
余信憲今在臉書表示，越接近投票日，奧步就越多，有里長爆料，桃園市政府居然漏印投票通知單，導致民眾根本收不到，還說只要拿身分證和印章就能去投票，質疑這是刻意製造混亂、打壓投票率嗎？更扯的是，選舉公報竟然沒寄送到家，叫大家去「廟裡自己拿」，根本是蓄意讓選民資訊不足、製造投票障礙，這還能叫依法行政嗎？
余信憲說，張善政口口聲聲說依法行政，卻公然違反「選罷法」明文規定，投票通知單應逐戶寄發、選舉公報應由政府主動送達，現在通知單沒印、公報亂放，根本是違法操作，嚴重影響選舉公平性。
選委會下午回應，經查，被指涉的南興里投票通知單及選舉公報均依規定由里、鄰長親自送達家戶，並無蓄意漏發、製造投票障礙等情形。
選委會表示，關於「選舉公報放置於廟宇供索取」一事，經查，是該里留存的備份，為便利民眾索取，提供於廟宇等里內公共空間，並無蓄意妨礙選務的情形。
選委會表示，投票通知單及選舉公報發送，均依選罷法相關規定，由區公所統一配發至各里，再由里鄰長協助逐戶送達。若民眾未收到或遺失通知單，可洽所屬里辦公處或大溪區公所申請補發；亦可於投票當日攜帶國民身分證及印章，至所屬投開票所完成投票，絕不會因此喪失投票權益；個別里長於社群群組所用文字可能引發誤解，後續將加強宣導正確資訊與提醒用語準確性。
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言