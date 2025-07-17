綠質疑漏印投票通知單、叫民眾去廟拿 桃園選委會曝真相

726罷免投票倒數，民進黨桃園市議員余信憲今指，桃園市政府漏印投票通知單，有民眾沒收到選舉公報，里長還叫大家去廟裡自己拿，質疑市府違法，要求市長張善政出來面對。桃園市選委會則表示，投票通知單及選舉公報均依規定由里、鄰長親自送達家戶，並無蓄意漏發，放置在廟宇的選舉公報也是該里留存的備份，為便利民眾索取，才放在里內公共空間，並無蓄意妨礙選務。

對於議員要求張善政出面，市府表示，選務由選委會負責，市府沒有回應。

余信憲今在臉書表示，越接近投票日，奧步就越多，有里長爆料，桃園市政府居然漏印投票通知單，導致民眾根本收不到，還說只要拿身分證和印章就能去投票，質疑這是刻意製造混亂、打壓投票率嗎？更扯的是，選舉公報竟然沒寄送到家，叫大家去「廟裡自己拿」，根本是蓄意讓選民資訊不足、製造投票障礙，這還能叫依法行政嗎？

余信憲說，張善政口口聲聲說依法行政，卻公然違反「選罷法」明文規定，投票通知單應逐戶寄發、選舉公報應由政府主動送達，現在通知單沒印、公報亂放，根本是違法操作，嚴重影響選舉公平性。

選委會下午回應，經查，被指涉的南興里投票通知單及選舉公報均依規定由里、鄰長親自送達家戶，並無蓄意漏發、製造投票障礙等情形。

選委會表示，關於「選舉公報放置於廟宇供索取」一事，經查，是該里留存的備份，為便利民眾索取，提供於廟宇等里內公共空間，並無蓄意妨礙選務的情形。

選委會表示，投票通知單及選舉公報發送，均依選罷法相關規定，由區公所統一配發至各里，再由里鄰長協助逐戶送達。若民眾未收到或遺失通知單，可洽所屬里辦公處或大溪區公所申請補發；亦可於投票當日攜帶國民身分證及印章，至所屬投開票所完成投票，絕不會因此喪失投票權益；個別里長於社群群組所用文字可能引發誤解，後續將加強宣導正確資訊與提醒用語準確性。

民進黨桃園市議員余信憲今指，桃園市政府漏印投票通知單，有民眾沒收到選舉公報，里長還叫大家去廟裡自己拿。桃園市選委會表示，投票通知單及選舉公報均依規定由里、鄰長親自送達家戶，並無蓄意漏發。圖／截自余信憲臉書

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