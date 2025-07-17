【重磅快評】禁被害人喊救命？李進勇護航大罷免殺紅眼

大罷免投票日倒數計時，中選會主委李進勇一度表示，如果宣稱「告急」、「搶救」，就個案認定還是會被認為違反選罷法規定。相關說法引發爭議，李進勇後來改口稱「沒說不能喊告急」；中選會則連發聲明，強調接獲檢舉，就要經個案審認。

按照選罷法規定，投票前10天內，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述各種民調資料。媒體問李進勇，政治人物預估掉幾席、誰告急、陣營催票率不夠等等，是否違反選罷法？李進勇回應「是的」。媒體追問：講出「告急」字眼也不行？李進勇表示，法律規定很清楚，嚴格說起來，實務上就個案認定，還是會認為違反規定。

事後面對立委連續追問，李進勇連忙澄清，恨不得把自己說的話吞回去。中選會也緩頰稱，罷免正反雙方並非不可以使用告急或搶救等詞，但不可藉告急、搶救挾帶民調。

不過，李進勇已經洩露了幾個舉世皆知的「國家機密」：

一、 賴政府超譯、甚至扭曲法令，惡習不改。賴清德總統可以扭曲憲法，把一中憲法曲解成新兩國論憲法；李進勇超譯選罷法，把不得發布民調，解釋成不可喊搶救、告急；上行下效，剛好而已。

二、 賴政府習慣行政濫權，製造寒蟬效應，不但擅自擴張行政裁量權，甚至把司法當作政治武器。民進黨推動大罷免，檢調司法爭當打手，成功阻擋罷綠連署反制；李進勇也濫權恫嚇，禁止「搶救」藍委。

三、 再次流露李進勇對大罷免護航心切。基隆罷樑案，李進勇護航不遺餘力，只是功敗垂成；這次大罷免，李進勇不但嗆國民黨「組織性犯罪」，更公然散布「告急違規」假訊息，對大罷免護航心切，溢於言表。

四、 再度表明獨立機關作為民進黨附隨組織、李進勇甘為廠公的地位與角色。蔡政府和賴政府相繼執政以來，已把獨立機關變成民進黨附隨組織；就像大罷免，中選會連投票日都配合民進黨立院黨團總召柯建銘喻示辦理，豈是偶然？

五、 再次證明雙標黨本色。中選會和檢調對大罷免連署亂象，完全雙標。台灣歷來選舉，各種告急搶救口號都屬常態；李進勇2018年爭取連任雲林縣長，也在選前高喊「選情很危險」。現在不准藍委告急、搶救，搞雙標毫不遮掩。

民進黨推動大罷免，藍委卻不准喊告急、搶救？大罷免大霸凌，中選會就像幫凶，李進勇還要禁止被害人喊救命。李進勇為護航大罷免，真的殺紅眼了。

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