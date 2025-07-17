影／掛國民黨徽稱「同意罷免」？ 藍營台中黨部斥混淆、提告選罷法

國民黨台中市黨部今指出，近日北屯區街頭出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會；黨部主委顏文正、副主委張書華今赴台中地檢署提告偽造文書、違反選罷法，並聲明國民黨從未授權該項宣傳活動，此舉已損害黨名譽。

國民黨台中市黨部指出，近日有車輛在街頭張貼「726投同意救回國民黨」的布條，並使用和國民黨極為接近的黨徽、名稱，引發民眾誤會。

國民黨台中市黨部副主委張書華說，今嚴正聲明、澄清，他們並無使用國民黨未授權，也未參與任何「救回國民黨」為名的宣傳活動，該文宣使用圖樣與國民黨黨徽極相似，造成民眾混淆、損害國民黨名譽。

張書華說，今下午赴台中地檢署提告，要求司法查明幕後推動者依法咎責。他說，這種冒用政黨名義行為，惡意誤導選民是種認知作戰、政治操作，不僅傷害民主制度，也破壞公平選舉，他呼籲各界尊重智慧財產權、標誌權，不要利用政黨名義，從事未經授權的政治活動。

張書華表示，目前發現有2輛車有此行為，前後在北屯區文心路、崇德路出沒，車輛掛有以上文宣但沒有以廣播宣傳，將對開車的司機、承租者提告違反選罷法第104條、偽造文書等罪嫌。 針對近日台中街頭疑有人冒用國民黨黨徽宣傳「同意罷免」，藍營台中市黨部主委顏文正（左）、副主委張書華（中）今赴台中地檢署提告。記者曾健祐／攝影

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