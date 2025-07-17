花蓮投票通知單夾帶傅崐萁反罷文宣 縣議員擬告發違法宣傳

距離罷免投票日剩下不到10天，花蓮縣選委會委託各鄉鎮市公所發放投票通知單、選舉罷免公報，卻有民眾指出，村長發送投票通知單時夾帶反罷免文宣，縣議員研擬向檢方告發。縣選委會指出，選舉公報不得夾帶宣傳文宣，會加強勸導。

花蓮縣議員楊華美指出，目前收到3則民眾陳情訊息，原本應是協助發放罷免投票通知單的工作人員，竟同時夾帶傅崐萁反罷文宣一併發送，當民眾詢問文宣來源，對方稱「是公所給的」。且吉安鄉有民眾收到罷免投票通知單，發現整份被傅崐萁製作的反罷文宣包裹投遞，可能涉及行政資源的不當使用，甚至違法。

楊華美表示，還有反罷人員在發文宣時對民眾拍照，經勸阻仍不停歇，造成民眾不安。更離譜的是，對方竟向民眾表示「罷免傅崐其就沒有一萬元」。此番言論恐已涉及公職人員選舉罷免法第99條關於賄選的構成要件。

「傅崐萁不值得你們違法」楊華美說，投票通知單屬於公務文件，依法由村里長、鄰長協助發送，任何人不得藉此散播特定立場文宣，否則將構成行政不中立與違法宣傳，正協助民眾蒐證，研擬評估向地檢署告發。

花蓮縣選委會指出，選舉公報是委由村里長發放，已加強各村里長教育訓練，並特別提醒，僅就選舉公報及投票通知單做發放，不得夾帶任何有關選舉宣傳的物品或是文宣，將會加強勸導。 花蓮縣議員楊華美指出，原本應是協助發放罷免投票通知單的工作人員，竟同時夾帶傅崐萁反罷文宣一併發送。圖／花蓮縣議員楊華美提供

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