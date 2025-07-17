快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

花蓮投票通知單夾帶傅崐萁反罷文宣 縣議員擬告發違法宣傳

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
有民眾在社群網站上表示，收到村里長發投票通知單，卻連同傅崐萁的反罷免文宣一起發。圖／翻攝Threads
有民眾在社群網站上表示，收到村里長發投票通知單，卻連同傅崐萁的反罷免文宣一起發。圖／翻攝Threads

距離罷免投票日剩下不到10天，花蓮縣選委會委託各鄉鎮市公所發放投票通知單、選舉罷免公報，卻有民眾指出，村長發送投票通知單時夾帶反罷免文宣，縣議員研擬向檢方告發。縣選委會指出，選舉公報不得夾帶宣傳文宣，會加強勸導。

花蓮縣議員楊華美指出，目前收到3則民眾陳情訊息，原本應是協助發放罷免投票通知單的工作人員，竟同時夾帶傅崐萁反罷文宣一併發送，當民眾詢問文宣來源，對方稱「是公所給的」。且吉安鄉有民眾收到罷免投票通知單，發現整份被傅崐萁製作的反罷文宣包裹投遞，可能涉及行政資源的不當使用，甚至違法。

楊華美表示，還有反罷人員在發文宣時對民眾拍照，經勸阻仍不停歇，造成民眾不安。更離譜的是，對方竟向民眾表示「罷免傅崐其就沒有一萬元」。此番言論恐已涉及公職人員選舉罷免法第99條關於賄選的構成要件。

「傅崐萁不值得你們違法」楊華美說，投票通知單屬於公務文件，依法由村里長、鄰長協助發送，任何人不得藉此散播特定立場文宣，否則將構成行政不中立與違法宣傳，正協助民眾蒐證，研擬評估向地檢署告發。

花蓮縣選委會指出，選舉公報是委由村里長發放，已加強各村里長教育訓練，並特別提醒，僅就選舉公報及投票通知單做發放，不得夾帶任何有關選舉宣傳的物品或是文宣，將會加強勸導。

花蓮縣議員楊華美指出，原本應是協助發放罷免投票通知單的工作人員，竟同時夾帶傅崐萁反罷文宣一併發送。圖／花蓮縣議員楊華美提供
花蓮縣議員楊華美指出，原本應是協助發放罷免投票通知單的工作人員，竟同時夾帶傅崐萁反罷文宣一併發送。圖／花蓮縣議員楊華美提供

花蓮 罷免 反罷 傅崐萁

延伸閱讀

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

韓國瑜赴台東挺黃建賓 綠營籲民眾站出來投罷免

賴總統移師花蓮重啟「十講」 劍指傅崐萁？府回應了

韓國瑜助陣掃街臨時取消 傅崐萁稱之後一定來

相關新聞

罷免投票倒數！桃市府漏印通知單叫民眾去廟拿遭質疑 選委會曝真相

726罷免投票倒數，民進黨桃園市議員余信憲今指，桃園市政府漏印投票通知單，有民眾沒收到選舉公報，里長還叫大家去廟裡自己拿...

【重磅快評】禁被害人喊救命？李進勇護航大罷免殺紅眼

大罷免投票日倒數計時，中選會主委李進勇一度表示，如果宣稱「告急」、「搶救」，就個案認定還是會被認為違反選罷法規定。相關說...

影／掛國民黨徽稱「同意罷免」？ 藍營台中黨部斥混淆、提告選罷法

國民黨台中市黨部今指出，近日北屯區街頭出現掛有極似國民黨黨徽，並寫有「726投同意救回國民黨」文宣的車輛，引起民眾誤會；...

花蓮投票通知單夾帶傅崐萁反罷文宣 縣議員擬告發違法宣傳

距離罷免投票日剩下不到10天，花蓮縣選委會委託各鄉鎮市公所發放投票通知單、選舉罷免公報，卻有民眾指出，村長發送投票通知單...

選前喊告急李進勇稱違規 翁曉玲：有違反選罷法之虞

中選會主委李進勇昨稱罷免投票前喊「告急」恐有違規之虞，國民黨立委翁曉玲今表示，建議李進勇在此階段最好不要再發表任何的言論...

【重磅快評】中選會變「終」選會 李進勇告急大罷免？

726大罷免投票，滿滿的「告急」文宣，中選會主委李進勇昨天特別叮嚀，具有「民調外觀」的告急將違反選罷法規定，若有人檢舉就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。