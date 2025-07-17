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選前喊告急李進勇稱違規 翁曉玲：有違反選罷法之虞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／翁曉玲辦公室提供
國民黨立委翁曉玲。圖／翁曉玲辦公室提供

中選會主委李進勇昨稱罷免投票前喊「告急」恐有違規之虞，國民黨立委翁曉玲今表示，建議李進勇在此階段最好不要再發表任何的言論，因為每句話都有妨害選舉罷免之虞。

對於選前喊「告急」疑涉違規一事，李進勇解釋，法律規定清楚，即便「具有民調外觀」，嚴格說起來不是和學理上的民調有若干差距，但在實務個案的認定上，還是會認為違反規定。針對個案，中選會也將做具體事實的認定。

針對李進勇說法，翁曉玲表示，李進勇完全不適任中選會主委，中選會本應中立，但從李進勇任主委以來，看不出來中選會仍為獨立機關，很多言行根本是專門護航執政黨。現行法規規定，只有投票前10天內就不可公布民調。

翁曉玲不諱言，她認為投票前10天內不得公布民調的規定要改，她曾經提出修法草案，禁止公布民調的時間應是前三天就夠，很多國家是限於投票前24小時。

翁曉玲認為，「告急」、「搶救」等，是在最後投票的關鍵時刻，每個候選人都要出來，為自己的選情拉台，希望得到更多支持者的支持，那都是選舉喊話或術語。李進勇刻意把長久以來使用的術語，說成是違反選罷法，這種心態可議，建議李進勇在此階段最好不要再發表任何的言論，因為每句話都有妨害選舉罷免之虞。對於很多事情的處理，比照過去的標準就好，如果過去的標準被大家質疑，那就要修正。

選罷法 翁曉玲 罷免 李進勇 中選會

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