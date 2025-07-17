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【重磅快評】中選會變「終」選會 李進勇告急大罷免？

聯合報／ 主筆室
立院內政委員會昨天考察罷免案投開票所規畫情形，中選會主委李進勇叮嚀，具有「民調外觀」的告急將違反選罷法規定，若有人檢舉就要查。記者許正宏／攝影
立院內政委員會昨天考察罷免案投開票所規畫情形，中選會主委李進勇叮嚀，具有「民調外觀」的告急將違反選罷法規定，若有人檢舉就要查。記者許正宏／攝影

726大罷免投票，滿滿的「告急」文宣，中選會主委李進勇昨天特別叮嚀，具有「民調外觀」的告急將違反選罷法規定，若有人檢舉就要查。李進勇雖然改口稱「我沒有說不能喊搶救」，但藍營質疑，中選會變「終」選會，終結執政黨不滿意的選情；李進勇急著粉墨登場，是否暗示民進黨「大罷免、大告急」？

選罷法規定，投票封關前10天起不能發布民調，李進勇一句話卻捲起千堆雪，外界高度議論，連告急都可能觸法？中廣前董事長趙少康質疑，民進黨去年還大打「搶救義川大兵」口號，李進勇如今無視中選會是合議制，擅自過度解釋法律；國民黨立委許宇甄重批，李進勇變成民進黨打手，他過去競選連任雲林縣長就曾喊告急，如今根本是要恐嚇立委，也要讓媒體不敢報導，所謂「知恥近乎勇，不知恥近乎李進勇」。

立院內政委員會昨安排中選會考察投開票所規畫情形，媒體詢問，「預估罷幾席、告急、投票率」等語是否違反選罷法？李進勇先回答「是的」，從7月16日零時起，就不可以發布、轉述、引用各種民調；媒體追問，「告急」也不行嗎？李進勇說，只要有「民調外觀」，雖與學理上民調有若干差距，實務個案認定仍會被認為違規。

李進勇雖然強調「我沒有說不能喊搶救」，但他仍不忘補刀，如果有人檢舉就要調查，無疑是此地無銀三百兩，對藍營或媒體產生寒蟬效應，許多被罷藍委已私下憂心，告急文宣是否會被罷團做文章。李進勇昨天才剛政令宣導，今天就有親綠媒體報導踩紅線，大剌剌點名至少十席藍委可望被下架，宛如民進黨文宣戰報，坐實「綠能你不能」，李進勇會個案調查嗎？

投票倒數，許多民眾對於怎麼投、能否投，至今仍一頭霧水。藍委質疑，民眾疑慮這次罷免投票是不是不會有投票通知單？為什麼兩天前才寄送？投票箱為什麼用紙箱，會不會偷藏票？李進勇當場駁斥，近日常看到網路談論，726和823罷免投票都沒有投票通知單，真是「有喙講甲無瀾（台語：費盡唇舌）」，法律規定投票前2天必須把公報跟投票通知單送到家戶，這一點大家不必懷疑，聽不懂的永遠都是聽不懂，但適可而止，不要把老百姓都當「盤仔（台語：傻子）」。

李進勇的話發人深省，到底誰把老百姓當「憨人」？民進黨拒絕普發現金1萬元「債留子孫」，行政院長卓榮泰的理由是民眾會拿去買遙控飛機、冰箱，忘了賴政府3兆元預算是史上最高、光電弊案「債留曾孫」；台南災區等不到國軍援助，賴清德總統稱社區要利用天災自救、副總統蕭美琴也呼籲學生暑假返鄉救災，令災民欲哭無淚。

即使颱風進逼，賴總統仍一心一意要去花蓮「罷免十講」，府院積極助攻大罷免，中選會當然也要跟進「撩落去」；大罷免未必大成功，但李進勇操之過急，恐怕已先劇透軍情告急。民意反彈，中選會也可能成為大罷免的終結者。

選罷法 罷免 李進勇 中選會

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